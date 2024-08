Domani in mattinata, mercoledì 28 agosto alle ore 10.30 presso la sede del Partito Democratico della Puglia in via Re David 15 a Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione della Festa regionale de l’Unità che si terrà a Manfredonia dal 5 all’8 settembre.

In conferenza stampa interverranno il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis, il Capogruppo PD in Consiglio regionale Paolo Campo e la Segretaria dei Giovani Democratici della Puglia Claudia Caputo.