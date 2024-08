“Ho appreso della vicenda accaduta ieri ad Antonio Berardi, soccorritore del 118 in servizio a San Nicandro Garganico, e mi convinco sempre più che il Gargano ha bisogno di una rivoluzione nella gestione dei servizi sanitari”.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, interviene per esprimere solidarietà a Berardi che, tra l’altro, riveste anche il ruolo di consigliere provinciale di Foggia.

“Sentire che un operatore lavora insieme ad un giovanissimo soccorritore come servizio di 118 in un comune importante del territorio senza infermieri e medici è, lo ripeto per l’ennesima volta, da Tezo Mondo. Alla ripresa delle attività della Commissione consiliare Sanità mi adopererò affinchè i responsabili di questa situazione che riguarda l’intero Gargano possano dare spiegazioni su quanto sta accadendo. Lanciare proclami di aperture di guardia medica quando invece mancano servizi assistenziali importanti è solo una presa in giro. Mi domando, nel caso di Berardi, come avrebbe potuto mai assicurare un’assistenza ad un residente o turista in quelle condizioni. Da quanto mi è stato riportato, Berardi avrebbe chiamato la centrale per chiedere personale adeguato al servizio, ma avrebbe ricevuto un rifiuto”.