Esposto a uranio impoverito, militare risarcito dal giudice Sentenza a Verona

Il caso del tenente di fanteria alpino Sergio Cabigiosu rappresenta un importante precedente giuridico in Italia, specialmente per quanto riguarda la protezione dei militari esposti a sostanze nocive durante il servizio. Il Tribunale di Verona ha riconosciuto Cabigiosu come “vittima del dovere” a seguito della sua esposizione a cancerogeni, tra cui amianto e radiazioni da proiettili all’uranio impoverito, che gli hanno causato una leucemia mieloide cronica. Questa decisione non solo garantisce al militare un risarcimento economico e benefici vitalizi, ma stabilisce anche un significativo cambiamento nella giurisprudenza, invertendo l’onere della prova per le esposizioni a radiazioni e nanoparticelle di metalli pesanti.

Questo significa che d’ora in poi sarà più facile per altri militari, o persone in situazioni simili, ottenere riconoscimenti e risarcimenti per danni derivanti da esposizioni a sostanze pericolose, poiché non dovranno più dimostrare l’origine della loro malattia con la stessa difficoltà di prima. La sentenza apre la strada a ulteriori ricorsi e potrebbe avere implicazioni rilevanti per casi simili, come quello del giornalista Franco Di Mare, anch’egli esposto a condizioni simili durante le sue missioni.

Il coinvolgimento dell’Osservatorio Nazionale Amianto e del suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni, è stato cruciale per il successo del ricorso, sottolineando l’importanza del supporto legale specializzato in casi di esposizione ad amianto e altre sostanze tossiche.