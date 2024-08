FOGGIA – Un vero e proprio atto vandalico nei confronti dello scooter di proprietà dell’attuale assessore al Comune di Trapani Lele Barbara.

Mentre l’assessore si trovava a Foggia per seguire la squadra di calcio della città, ignoti hanno agito sul suo scooter regolarmente parcheggiato in piazza scarlatti in pieno centro storico della città.

Erano circa le 20:30 quando l’assessore Barbara è stato avvisato mentre si trovava allo stadio.

Hanno divelto tutto, spaccato i fari, distrutto la pedaliera, staccato tutti i fili, uno scooter che ormai è diventato inservibile.

Stamattina al rientro in città l’assessore Barbara ha regolarmente sporto denuncia.

Stando alle prime analisi di quanto ritrovato sembra di poter escludere la matrice accidentale, piuttosto ci si concentra su un atto di nervosismo e vandalico certamente che magari troverà riscontri nelle prossime settimane.

L’assessore Barbara si è detto “molto amareggiato da questo gesto di cui non mi capacito.

Laddove qualcuno – ha dichiarato – fosse offeso o risentito per qualcosa, spero che le telecamere acclarino responsabilità.

Purtroppo è la seconda volta che accade, e sono sinceramente seccato. Rifletterò sul da farsi e sul futuro in maniera approfondita”.

Lo riporta telesudweb.it