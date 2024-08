FOGGIA – «Un ragazzo dal cuore d’oro, con una generosità d’animo immensa».

E’ solo uno dei tanti messaggi apparsi sul web per la scomparsa del 24enne Alessandro Lacerenza, il giovane chef morto nella mattinata di lunedì 26 agosto lungo la strada provinciale 52, tra Peschici a Vieste, a causa di un incidente in moto.

Il 24enne, originario di Orta Nova, lavorava da due anni in un noto ristorante di Peschici.

Era particolarmente conosciuto nel settore e, in generale, nella comunità garganica, avendo frequentato l’istituto alberghiero Enrico Mattei di Vieste.

Quella di ieri sembrava una giornata normale. Alessandro era a bordo della sua moto insieme alla compagna.

Poi il tragico schianto con un’auto, una Peugeot 208. Per il 24enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato via.

La compagna, anche lei giovane, è rimasta ferita.

Per lei è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Anche l’automobilista è rimasto ferito, ma non gravemente. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire con esattezza.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Peschici, intervenuti sul posto insieme alla Polizia Locale.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web.

Amici e conoscenti di Alessandro hanno espresso tutto il proprio dolore sui social tra sconcerto e lacrime.

Descritto da tutti come uno chef talentuoso, innamorato del proprio lavoro e sempre pronto ad aiutare il prossimo. A piangerlo sono soprattutto le comunità di Orta Nova e Vieste.

