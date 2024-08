Tragedia sulla Spiaggia di Vignanotica: il cadavere di un giovane ritrovato dopo giorni di angoscia

Vieste (FG). Lo scorso sabato 24 agosto, il corpo senza vita di un giovane di circa 20 anni, originario di Udine o della sua provincia, è stato rinvenuto lungo la battigia della spiaggia di Vignanotica, tra Vieste e Mattinata. Lo si apprende da raccolta dati.

Il ragazzo, del quale non si avevano notizie da giovedì 22 agosto, era stato oggetto di una denuncia di scomparsa presentata alle forze dell’ordine, i Carabinieri della Stazione di Mattinata, del Comando Compagnia di Manfredonia Sin dal momento della denuncia, erano state avviate ricerche serrate nella speranza di ritrovarlo sano e salvo. Purtroppo, le speranze si sono spente con il ritrovamento del corpo del giovane, poco dopo l’alba di sabato.

Gli inquirenti, intervenuti prontamente sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non è stato escluso nessuno scenario. Si sta lavorando su più fronti per ricostruire le ultime ore di vita del giovane, verificando i suoi movimenti e contatti nelle ore precedenti alla scomparsa.

L’identità del ragazzo non è stata ufficialmente divulgata, ma si sa che era originario di Udine o della provincia circostante. Sebbene le indagini siano ancora in una fase preliminare, le autorità hanno già disposto l’autopsia, nella speranza che possa fornire risposte decisive circa le cause della morte. Non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.