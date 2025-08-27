Edizione n° 5806

BALLON D'ESSAI

27 Agosto 2025 - ore  12:29

CALEMBOUR

27 Agosto 2025 - ore  10:43

A Siponto la quinta edizione della Coppa Puglia di beach hockey

SIPONTO A Siponto la quinta edizione della Coppa Puglia di beach hockey

La delegazione pugliese della Federazione Italiana Hockey in collaborazione con l’ASD Gargano 2000 organizzatori della Coppa Puglia 2025, hanno inserito la manifestazione sportiva di beach hockey nel programma delle manifestazioni sportive in onore di Maria SS di Siponto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

I giorni 30-31 agosto presso il Lido Adriatico, marina di Siponto, Manfredonia, si svolgerà la quinta edizione della Coppa Puglia di beach hockey. Il torneo, dopo le precedenti edizioni disputate sulle spiagge salentine di Gallipoli, approda in capitanata sulla bellissima spiaggia di Siponto con l’intento di ripetersi nei successi delle precedenti edizioni.

La delegazione pugliese della Federazione Italiana Hockey in collaborazione con l’ASD Gargano 2000 organizzatori della Coppa Puglia 2025, hanno inserito la manifestazione sportiva di beach hockey nel programma delle manifestazioni sportive in onore di Maria SS di Siponto, patrona di Manfredonia. La manifestazione che si disputerà presso il Lido Adriatico, prevede la partecipazione di cinque squadre miste di hockeisti pugliesi, che si contenderanno la prestigiosa quinta Coppa Puglia di beach hockey 2025. Il referente provinciale FIH a Foggia Giovanni Cotugno, presidente dell’ASD Gargano 2000, insieme al delegato Regionale FIH in Puglia Fernando De Luca hanno pensato di proporre in capitanata, nel bellissimo golfo di Manfredonia, a Siponto, la manifestazione hockeistica nella versione beach con l’intento di promuovere l’hockey in un contesto estivo di festa e di sport in spiaggia.

Vi aspettiamo numerosi, saremo pronti ad accogliervi e a farvi conoscere l’hockey, una disciplina olimpica,
nella versione beach.

