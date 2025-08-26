Milano, 26 agosto 2025 – Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e di volere quando lasciò morire di stenti la figlia Diana.

È quanto emerge dalla perizia psichiatrica disposta nel processo di secondo grado a Milano, confermando le conclusioni già emerse in primo grado, quando la donna era stata condannata all’ergastolo per omicidio volontario aggravato. La piccola, di un anno e mezzo, era stata lasciata sola in casa per sei giorni nel luglio 2022, fino al tragico decesso.

Il nuovo accertamento, richiesto dalla difesa e disposto dalla Corte d’assise d’appello, ha coinvolto per sei mesi gli esperti in carcere a Vigevano, con una proroga di 90 giorni concessa a giugno. I periti hanno condotto colloqui approfonditi con la 40enne e sottoposto la donna a una serie di test psico-attitudinali, analizzando anche la documentazione sanitaria e scolastica della sua infanzia.

Secondo i consulenti, la presunta “disconnessione mentale” dichiarata da Pifferi – che avrebbe spiegato così il suo comportamento ai periti: “La mia mente si era disconnessa” – non costituisce un vizio di mente. La donna, infatti, era in grado di pianificare le proprie azioni e di comprendere pienamente i rapporti di causa-effetto. “Era consapevole e comprendeva le potenziali conseguenze dell’abbandono della bambina”, si legge nella perizia, che sottolinea come Pifferi abbia mantenuto un ricordo dettagliato e partecipe di tutta la vicenda.

Gli esperti hanno rilevato un disturbo durante l’infanzia della donna, ma questo non avrebbe inciso sulla sua capacità cognitiva adulta. Pifferi, nei colloqui, ha affermato di vivere occasionali episodi di “disconnessione”, senza però riuscire a spiegare modalità o cause, aggiungendo che “se solo mia madre, mia sorella e il padre della bambina mi fossero stati davvero vicini, tutto questo non sarebbe accaduto”.

La famiglia di Diana ha commentato con soddisfazione l’esito della perizia, sottolineando che conferma quanto già emerso in primo grado: “Si tratta di una persona pienamente consapevole delle proprie azioni, non affetta da alcun disturbo, ma soltanto arrogante e presuntuosa nel comportamento quotidiano”, ha spiegato l’avvocato Emanuele De Mitri, legale della zia e della nonna della bambina.

Le conclusioni dei periti saranno discusse in aula il 24 settembre, alla presenza della sostituta procuratrice generale di Milano, Lucilla Tontodonati, con i consulenti della pubblica accusa, della difesa e della parte civile. Il documento riassuntivo della perizia, già depositato, occupa una trentina di pagine, ma l’intero accertamento comprende migliaia di pagine di colloqui, test e documentazione.

L’esito di questa perizia potrebbe avere implicazioni anche sul cosiddetto “caso Pifferi bis”, che riguarda presunti falsi e favoreggiamenti nel tentativo di far apparire la donna affetta da un quoziente intellettivo di 40. Tra gli indagati figurano la legale di Pifferi, il suo consulente di parte e alcune psicologhe del carcere San Vittore. La richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dal pm Francesco De Tommasi, è pendente davanti al gup Roberto Crepaldi, con udienza fissata per l’11 settembre.

Il caso di Diana Pifferi ha suscitato profonda commozione in tutta Italia, richiamando l’attenzione sulle dinamiche familiari, sul ruolo delle istituzioni e sulla necessità di interventi tempestivi a tutela dei minori. La conferma della piena capacità di intendere e volere della madre al momento dei fatti segna un passaggio cruciale del procedimento e rafforza le basi della condanna già inflitta in primo grado.

Alessia Pifferi resta detenuta in carcere a Milano, in attesa del prosieguo del secondo grado, mentre la vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica, che segue con attenzione ogni sviluppo del caso e il dibattito sulle responsabilità penali e morali dei genitori.