Edizione n° 5806

BALLON D'ESSAI

EVASIONE // Costa Smeralda, scoperta maxi-evasione: 12 milioni non dichiarati in un residence abusivo
27 Agosto 2025 - ore  12:29

CALEMBOUR

CIVILE // “Mare e Monti”: Monte Sant’Angelo e Mattinata si costituiscono parte civile
27 Agosto 2025 - ore  10:43

FOGGIA Cavallo al trotto accanto a un’auto sulla provinciale a Foggia: LNDC Animal Protection denuncia il maltrattamento

Segnalato il responsabile alle autorità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 27 agosto 2025 – Un episodio sconcertante è stato documentato lungo la strada provinciale 105 a Foggia, dove un cavallo è stato costretto a trottare accanto a un’automobile in movimento, legato con una corda, mentre l’auto viaggiava sulla carreggiata. Le immagini, arrivate ai nostri attivisti locali, hanno suscitato indignazione e preoccupazione per la sorte dell’animale e anche per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

LNDC Animal Protection condanna senza riserve questo comportamento, che rappresenta una chiara forma di maltrattamento animale ai sensi dell’art. 544-ter del Codice penale, oltre a configurare una grave violazione delle norme sulla circolazione stradale.

“Costringere un cavallo a trottare sull’asfalto, al fianco di un veicolo in marcia, significa sottoporlo a uno stress fisico e psicologico enorme e a un rischio altissimo di incidenti”, dichiara Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection “È una condotta inaccettabile che mette in pericolo l’animale e gli automobilisti, e che non può restare impunita”.

L’associazione ha segnalato la cosa alle forze dell’ordine competenti e sporto denuncia alla Procura, fornendo il numero di targa del veicolo ripreso nel video, affinché si possa risalire all’identità del conducente e avviare le azioni legali necessarie.

LNDC Animal Protection richiama inoltre l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di intensificare i controlli e rafforzare le campagne di sensibilizzazione, per contrastare pratiche ancora diffuse in diverse parti d’Italia che sfruttano cavalli e altri animali in modo irresponsabile e crudele.

“Gli animali non sono strumenti né giocattoli da esibire ma esseri senzienti che meritano rispetto e tutela. Episodi come questo ci ricordano quanto sia urgente un cambiamento culturale profondo, che passi attraverso l’educazione e la certezza della pena per chi si rende responsabile di simili atrocità”, conclude Rosati.

LNDC Animal Protection conferma di seguire da vicino la vicenda e di monitorare gli sviluppi, ribadendo la propria disponibilità a collaborare con le autorità per assicurare giustizia al cavallo vittima di questo ennesimo maltrattamento.

