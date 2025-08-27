La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi presentati da M.P., M.P., F.P.P. e F.C. (due nati a Manfredonia, due a San Giovanni Rotondo) contro la sentenza emessa il 4 marzo 2025 dalla Corte d’Appello di Salerno, confermando le condanne per atti persecutori commessi ai danni della vicina di casa, O.F.. I ricorrenti avevano contestato la decisione della Corte d’Appello, sollevando questioni di nullità della sentenza e presunta illogicità della motivazione, ma i giudici di legittimità hanno dichiarato infondati tutti i motivi presentati.

Il procedimento trae origine dalle accuse secondo cui i P. e la C., in concorso tra loro, avrebbero molestato e minacciato la vicina di casa per oltre sette anni, dal 30 ottobre 2013 fino al 2020, costringendola a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita e a vivere in uno stato costante di ansia e timore. Le condotte contestate includevano aggressioni verbali, urla ripetute, suono immotivato e insistente del campanello, martellamenti nelle prime ore del mattino, invettive davanti alla porta e l’utilizzo prolungato di strumenti musicali – percussioni e fiati – a volume elevato, tali da interferire con il normale riposo della vittima.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 30 gennaio 2024, aveva ritenuto provata la responsabilità penale degli imputati, infliggendo a ciascuno la pena di un anno di reclusione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, e disponendo il risarcimento dei danni in sede civile. La Corte d’Appello aveva successivamente confermato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo l’appello dei difensori degli imputati.

I ricorrenti hanno sollevato tre principali motivi di ricorso: la presunta nullità della sentenza per omessa valutazione di una memoria difensiva contenente documentazione a discarico, la presunta illogicità della motivazione in merito alla persistenza delle condotte fino al 2020, e l’errata applicazione della legge 69/2019, con riferimento all’aumento di pena previsto per gli atti persecutori.

La Cassazione ha chiarito che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina nullità della sentenza, ma può eventualmente influire sulla congruità della motivazione. Nel caso specifico, tuttavia, non sono emerse cadute logiche o omissioni decisamente rilevanti: le condotte persecutorie erano state accertate in modo congruo e coerente dai giudici di merito. La Corte ha inoltre sottolineato che la contestazione sulla protrazione delle molestie fino al 2020 era sollevata per la prima volta in questa sede e, quindi, inammissibile, non essendo stata dedotta nei gradi di giudizio precedenti.

I giudici di merito avevano considerato credibili le dichiarazioni della persona offesa, supportate da numerosi riscontri testimonali e tecnici. In particolare, le perizie acustiche avevano dimostrato che il rumore generato dagli strumenti musicali degli imputati superava i limiti consentiti dalla normativa vigente, mentre i testimoni avevano confermato l’impatto delle condotte persecutorie sulle abitudini di vita e sullo stato psicologico della vittima. Le molestie erano state così gravi da costringere O.F. a vendere la propria abitazione a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, per sottrarsi alla situazione di disagio e pericolo.

La Corte di Cassazione ha confermato, infine, l’applicazione della legge 69/2019, precisando che per i reati abituali la pena più severa si applica correttamente qualora la condotta si protragga nel periodo di vigenza della norma. In virtù di ciò, il terzo motivo di ricorso dei difensori degli imputati è stato dichiarato infondato.