Oggi anche il mondo del marketing non può fare a meno di implementare nuove strategie a partire dalle tecnologie più moderne che stanno contribuendo all’evoluzione di questo settore nei modi più disparati. Ciò è vero al punto che gli esperti in quest’ambito hanno persino coniato il termine “MarTech” per indicare tutta la serie di strumenti tecnologici di cui ci si serve per portare avanti le attività di marketing.

La regola di base rimane sempre la stessa: anticipare, comprendere o creare bisogni e soddisfarli. Per farlo è possibile percorrere diverse strade. Ad esempio, oggi è in voga la promozione personalizzata dei prodotti. Per realizzare contenuti adatti al proprio target è allora doveroso raccogliere dati al fine di studiare il comportamento degli utenti e le sue preferenze.

Ma grazie all’integrazione di modelli di tracciamento più sofisticati il marketer ha a disposizione più strumenti per approntare la migliore strategia da adottare. E anche a tal proposito esistono tool ad hoc che lo guidano nella scelta.

Con l’AI, inoltre, l’acquisizione dei dati utili a fare marketing avviene mediante svariati canali, tra questi ricerca vocalee attività sui social network. Per acquisire nuovi clienti è importante anche che le promozioni siano coinvolgenti dal punto di vista estetico.

Anche su questo fronte le nuove tecnologie danno un contributo eccezionale, se consideriamo gli effetti animati e sonori che talvolta vengono creati con l’AIgenerativa. Il marketing però sonda anche altri terreni, sfruttando le capacità della tecnologia per proporre nuove promozioni sempre più mirate e personalizzate. Si avvale di formule come cashback, coupon digitali per acquisti che riguardano prodotti di make-up, elettronica, libri etc. Questa logica di offerta personalizzata si estende a diversi settori, inclusi i servizi di intrattenimento online: Piattaforme di streaming video come YouTube o Netflix, servizi di streaming musicale come Spotify, piattaforme di gaming online.

In questo contesto di personalizzazione e offerta mirata, nell’ambito dei servizi in rete possiamo anche imbatterci in un sito di recensione di bonus casino. Si tratta di uno strumento digitale che, analizzando dati e preferenze, aiuta l’utente a fare la scelta ludica migliore in sicurezza, proponendo le promozioni più adatte e affidabili. È un chiaro esempio di come il marketing digitale, tramite la raccolta e l’analisi dei dati, possa guidare l’utente verso decisioni più informate e personalizzate, anche in settori specifici.

Proprio quest’ultimo elemento, infatti, è anch’esso centrale nel marketing, poiché dalla fiducia che lega consumatore e brand deriva il successo di quest’ultimo. Il marketer si avvale dunque anche di chatbot capaci di fornire assistenza online, oltre che promuovere campagne pubblicitarie che rispettino i valori del marchio e di chi li segue.

In sintesi, tecnologia e marketing continuano a correre nella stessa direzione con la consapevolezza che per progredire non bisogna perdere di vista la capacità di recepire i desideri dei consumatori. (NOTA STAMPA).