La Champions League sta finalmente per tornare a far strabuzzare gli occhi a tutti gli amanti del grande calcio. Quest’anno sembrano essere davvero tante le squadre che aspirano al titolo continentale, motivate probabilmente anche dal recente exploit del Paris Saint-Germain, che a fine maggio ha vinto la “coppa dalle grandi orecchie” per la prima volta nel corso della sua storia. La formula della Champions League è cambiata nel 2024 e ha riscosso consensi, di conseguenza il format con la fase campionato verrà adottato anche per la prossima edizione, in vista della quale si contano già ben 8 compagini nettamente europee avvantaggiate sulle altre.

Gli addetti ai lavori non escludono un bis del PSG. Con Luis Enrique alla guida quella francese viene considerata una delle formazioni più solide del globo, tanto che è arrivata in finale anche nell’ultimo Mondiale per club, confermando quanto di buono mostrato nella stagione del “Triplete”. Donnarumma e Dembélé rimangono le stelle della rosa, che non ha conosciuto nuovi rinforzi.

Impossibile non prendere in considerazione anche il Barcellona, protagonista di una semifinale memorabile con l’Inter. I tempi di Messi sono ormai lontanissimi, ma grazie alle nuove leve spagnole come Cubarsí, Gavi, Pedri e soprattutto Lamine Yamal, tenere alta l’asticella è tutt’altro che un’utopia. Anche i blaugrana di Flick si sentono in grado di vincere sia tra i confini nazionali sia in Europa e quest’estate si sono rinforzati prendendo in prestito Marcus Rashford dal Manchester United.

Occhio anche al Liverpool, che è tornato con merito alla vittoria della Premier League. Van Dijk, Gakpo, Salah e Alisson sono dei campioni affermati, ma nelle ultime settimane si sono aggiunti altri giocatori importanti all’organico messo a disposizione di Slot. I Reds hanno speso ben 125 milioni di euro per prelevare Wirtz dal Bayer Leverkusen, che ha ceduto agli inglesi anche il terzino Jeremie Frimpong per 40 milioni. Quasi 100 milioni sono stati investiti invece per l’attaccante Ekitike dell’Eintracht Francoforte.

Ovviamente, anche il Real Madrid rimane all’erta. Le merengues non hanno salutato nel migliore dei modi Ancelotti, considerando che nell’ultima annata non si sono tolti troppe soddisfazioni. Mbappé ha segnato più di 40 gol tra tutte le competizioni, ma non sono bastati né per vincere la Liga né per eccellere in Champions. Nel mercato estivo la squadra allenata oggi dall’ex Xabi Alonso ha acquistato il difensore Álvaro Carreras dal Benfica per 50 milioni e il talentuoso trequartista Franco Mastantuono dal River Plate per 45.

L’Arsenal sogna in primis di conquistare il campionato inglese, impresa che non riesce dal 2004. I Gunners non hanno badato a spese di recente. Gli acquisti più onerosi sono stati quelli di Zubimendi dalla Real Sociedad per 65 milioni, di Noni Madueke dal Chelsea per poco più di 55 milioni e di Gyökeres dallo Sporting Lisbona per oltre 70 milioni. Arteta ha già legato il suo nome in maniera indissolubile alla storia dei Gunners, ma manca quel quid in più per fare davvero la differenza.

Un’altra squadra inglese che aspira a tornare alla ribalta è il Manchester City. Dopo aver dominato per anni la Premier League e aver finalmente vinto la Champions nel 2023 i ragazzi di Guardiola hanno vissuto quella che in molti pensano sia stata una stagione di transizione. Haaland è sempre il solito goleador, ma se anche le altre big sono in palla la sfida è alla pari. E così sono arrivati gli attaccanti Bryan Mbeumo dal Brentford e Matheus Cunha dal Wolverhampton, entrambi per oltre 70 milioni di euro.

In Germania, invece, il Bayern Monaco è tornato alla carica. Assoluto dominatore degli ultimi anni in terra tedesca, campione in carica per quanto riguarda il titolo nazionale e grande favorito anche nella stagione appena iniziata secondo pronostici e quote della Bundesliga, il club bavarese è pronto a un’annata da protagonista. Kane si è liberato della nomea di eterno perdente, ma ora i teutonici devono rimettere nel mirino l’Europa. Agli ordini di Kompany c’è oggi anche Luis Diaz, preso dal Liverpool per 75 milioni di euro.

Infine, il Chelsea campione del mondo. I Blues di Maresca hanno vinto sia la Conference League sia il Mondiale per club, anche grazie a un Palmer in gran forma. Di conseguenza, il mister italiano è stato riconfermato in panchina. Per puntare alla Champions sono stati completati diversi acquisti in questi mesi, in particolare quello di Gittens dal Borussia Dortmund per 64,3 milioni e quello di Hato dall’Ajax per poco più di 44 milioni. (nota stampa).