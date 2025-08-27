Edizione n° 5806

Attualità // Digestione e benessere intestinale: cosa tenere sotto controllo

DIGESTIONE Digestione e benessere intestinale: cosa tenere sotto controllo

Il colore delle feci può fornire informazioni preziose sul funzionamento del tratto gastrointestinale





AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Attualità //

Il benessere intestinale è fondamentale per la salute generale dell’organismo. Quando l’apparato digerente funziona correttamente, anche tutto il resto del corpo ne trae beneficio in termini di energia, difese immunitarie e stabilità emotiva. L’intestino, infatti, è coinvolto non solo nella digestione, ma anche nella produzione di ormoni e nella regolazione dell’umore, grazie alla stretta connessione tra intestino e cervello.

Tuttavia, diversi segnali possono indicare un possibile squilibrio: uno dei più importanti è il colore delle feci, che spesso riflette lo stato della digestione e dell’intestino.

Il colore delle feci: un indicatore da non sottovalutare

Il colore delle feci può fornire informazioni preziose sul funzionamento del tratto gastrointestinale. In condizioni normali, le feci hanno una tonalità marrone, dovuta alla presenza della bile. Alterazioni significative nel colore, come feci molto chiare, nere o verdastre,  possono indicare disturbi che meritano attenzione.

Per esempio, feci nere potrebbero essere il segnale di un sanguinamento nel tratto digestivo superiore, mentre feci molto chiare possono indicare un problema a livello epatico o biliare. Attenzione però, poiché anche una dieta molto ricca di verdure o l’assunzione di alcuni farmaci può temporaneamente modificarne l’aspetto. È quindi importante saper osservare e interpretare questi segnali.

Sintomi da monitorare per la salute intestinale

Oltre al colore, è bene prestare attenzione anche ad altri segnali, spesso collegati tra loro:

  • Stitichezza
  • Gonfiore addominale
  • Sensazione di pancia piena
  • Crampi intestinali
  • Irregolarità dell’alvo (alternanza tra diarrea e stitichezza)
  • Meteorismo (eccessiva produzione di gas intestinali)

Questi sintomi possono essere associati a un rallentato transito intestinale, a disbiosi (alterazione della flora batterica) o a cattive abitudini alimentari. Intervenire tempestivamente, anche semplicemente attraverso cambiamenti allo stile di vita, una dieta ricca di fibre, maggiore idratazione e regolare attività fisica, può fare la differenza.

Sul mercato sono presenti diversi prodotti e integratori che aiutano a ripristinare la motilità intestinale regolare. Tra questi per esempio i prodotti come quelli della linea Dulco, pensati per favorire la regolarità intestinale, possono rappresentare una risorsa utile in caso di disturbi leggeri e occasionali.

Monitorare il colore delle feci, insieme ad altri segnali come il gonfiore o la difficoltà a evacuare, è un’ottima abitudine per mantenere il proprio benessere digestivo. Osservare il corpo e intervenire con consapevolezza aiuta a prevenire disagi più importanti e a vivere con maggiore serenità la quotidianità. (nota stampa).

