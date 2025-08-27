Foggia, 27 agosto 2025 – Il Quartiere Ferrovia di Foggia è ormai il simbolo del degrado urbano e della microcriminalità che minacciano la sicurezza dei cittadini e la sopravvivenza delle imprese locali. L’ennesima denuncia arriva da Confcommercio Foggia, che chiede alle istituzioni locali e nazionali un’azione urgente e coordinata.

Il recente servizio televisivo andato in onda su Rete4 ha mostrato a tutta Italia quello che i residenti vivono ogni giorno: risse, spaccio di droga, violenza e paura diffusa. Una situazione che, secondo l’associazione di categoria, non è più tollerabile.

“Se chi arriva a Foggia in treno si trova subito a dover affrontare un clima di insicurezza – afferma il presidente provinciale Antonio Metauro – ne risentono non solo i cittadini ma anche l’immagine dell’intera città e la tenuta del nostro sistema commerciale. È inaccettabile che il cuore pulsante di Foggia sia ostaggio del degrado e della paura”.

Confcommercio evidenzia come il problema non si limiti agli episodi di microcriminalità, ma si intrecci con la presenza pervasiva della criminalità organizzata, che approfitta del disordine per operare indisturbata.

Non solo denuncia, però: l’associazione rilancia la disponibilità a collaborare con le istituzioni attraverso il progetto nazionale Cities, mettendo a disposizione strumenti, competenze e strategie per restituire sicurezza e dignità al centro cittadino.

Metauro ricorda inoltre che già lo scorso giugno è stata inviata una lettera al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per chiedere più pattuglie, maggiore intelligence e l’impiego delle unità dell’11° Reggimento Genio Guastatori nell’ambito di operazioni di sicurezza urbana, seguendo il modello di “Strade Sicure”.

Il degrado – sottolinea Confcommercio – non si ferma più a via XXIV Maggio, la strada che collega la stazione al centro, ma rischia di estendersi rapidamente fino a Piazza Lanza, cuore della zona pedonale e simbolo dell’identità cittadina. “Se anche quest’area dovesse cedere al degrado – avverte Metauro – il colpo per il commercio di prossimità e per i residenti sarebbe devastante”.

L’associazione mette in guardia anche dai rischi sociali di una risposta spontanea e non regolamentata dei cittadini, con episodi di “giustizia fai da te” che potrebbero minare la convivenza civile.

Per invertire la rotta, Confcommercio chiede:

l’uso immediato del Fondo nazionale per la Rigenerazione Urbana con risorse gestite direttamente dalle città;

programmi pluriennali per sostenere le economie di prossimità ;

la nascita di alleanze tra attori civici, come Distretti Urbani del Commercio e reti di imprese, per garantire una gestione coordinata e duratura degli spazi urbani.

“Il tempo delle analisi è finito – conclude Metauro –. Ora servono azioni concrete, costanti e coraggiose per restituire a Foggia la sicurezza, la dignità e il futuro che merita”.