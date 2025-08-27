Gargano: avvistato un raro capriolo sulla costa di Vieste

Ieri pomeriggio, 26 agosto, è stato segnalato un avvistamento insolito in agro di Vieste, lungo la montagna a picco sul mare. Un cittadino ha riferito di aver visto un capriolo di grandi dimensioni, un esemplare raro per quella zona del Gargano, che si è mostrato tra la vegetazione della scogliera.

Lo riporta foggiatoday.it.