Gargano: avvistato un raro capriolo sulla costa di Vieste

Ieri pomeriggio, 26 agosto, è stato segnalato un avvistamento insolito in agro di Vieste, lungo la montagna a picco sul mare. Un cittadino ha riferito di aver visto un capriolo di grandi dimensioni, un esemplare raro per quella zona del Gargano, che si è mostrato tra la vegetazione della scogliera.
Lo riporta foggiatoday.it.
10 anni fa attraverso un intera famiglia improvvisamente la strada che collega Vieste a Manfredonia. Per fortuna non ci fu nessun incidente.. ricordo troppo bene erano tre/quattro adulti e altrettanti cuccioli.. sono stati rapidissimi hanno saltato con una facilità estrema…