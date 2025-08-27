Edizione n° 5806

Incidente tra 2 tir tra Poggio Imperiale e San Severo, tratto chiuso verso Bari

BARI Incidente tra 2 tir tra Poggio Imperiale e San Severo, tratto chiuso verso Bari

Per chi è in viaggio verso sud, è prevista l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale con rientro in A14 al casello di San Severo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Bari // Cronaca //

Roma, 27 agosto 2025 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:00, un incidente ha causato la chiusura temporanea del tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, in direzione Bari.

Secondo le prime informazioni, il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 515 e ha coinvolto due mezzi pesanti. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono presenti il personale sanitario e meccanico, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico scorre su una sola corsia e si registra circa 1 km di coda in direzione Bari. Per chi è in viaggio verso sud, è prevista l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale con rientro in A14 al casello di San Severo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti alla massima prudenza e a monitorare costantemente gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali e i pannelli a messaggio variabile presenti lungo l’autostrada.

