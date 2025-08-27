L’Auser di San Marco in Lamis sarà intitolata ad Antonietta Pompilio

Il prossimo 27 settembre 2025 si terrà una cerimonia speciale a San Marco in Lamis: il Circolo Auser APS locale sarà intitolato ad Antonietta Pompilio, una donna straordinaria che ha dedicato la sua vita al sostegno e al benessere degli altri.

“Antonietta, originaria di San Giovanni Rotondo, è stata per anni un punto di riferimento fondamentale nel mondo dell’associazionismo locale. Operatrice sociale e istruttrice di balli per anziani, ha portato gioia e supporto concreto a numerose persone fragili della comunità, con immensa passione e umanità” – spiega Angelo Riky Del Vecchio, presidente del Circolo Auser di San Marco in Lamis.

Nonostante la sua prematura scomparsa, avvenuta circa sei mesi fa all’età di poco più di 40 anni, il suo ricordo rimane vivo e forte nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Il sorriso di Antonietta, insieme al suo esempio di dedizione e al suo instancabile impegno, continua a ispirare l’intero Circolo Auser e tutti coloro che credono nel valore della solidarietà.

“Con questa intitolazione, il Circolo Auser di San Marco in Lamis vuole onorare la memoria di Antonietta Pompilio, sottolineando l’importanza del volontariato e del lavoro di rete per costruire comunità più accoglienti e solidali. La cerimonia sarà occasione di incontro e riflessione sulle eredità umane e sociali di chi, come Antonietta, ha scelto di mettere gli altri al centro della propria vita” – conclude Del Vecchio.

Seguiteci per maggiori dettagli sull’evento e per condividere insieme questo momento di commozione e gratitudine.