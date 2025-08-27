Manfredonia accoglie Anna Falchi per l’Inaugurazione di “71043”. “E’ un Inno alle eccellenze locali”

MANFREDONIA, 26 agosto 2025. Una serata di entusiasmo e partecipazione ha segnato l’inaugurazione del progetto “71043”, che punta a valorizzare le eccellenze territoriali e le tradizioni locali. Ospite d’eccezione dell’evento, l’attrice e conduttrice Anna Falchi, accolta con grande calore dalla comunità sipontina.

Visibilmente emozionata, Falchi ha aperto il suo intervento ringraziando i presenti: “Non me l’aspettavo, ne valeva la pena. Non vedevo l’ora di essere qui con voi per inaugurare questa giornata speciale e, naturalmente, questo progetto 71043”.

La conduttrice ha poi voluto rendere omaggio ad Antonia Campanella, ideatrice e motore dell’iniziativa, invitando il pubblico a un applauso:

“Antonia è la forza di questo progetto che, grazie anche alla collaborazione con altri laboratori, sostiene giovani produttori, artigiani e promuove le eccellenze territoriali, custodi di saperi e tradizioni millenarie”.

“71043”: non solo un progetto, ma un concetto

Nel descrivere l’essenza del progetto, Falchi ne ha evidenziato l’anima innovativa e inclusiva: “Più che un progetto, lo definirei un concetto. L’obiettivo è includere tutte le persone che credono in questa iniziativa”.

Curiosa la coincidenza legata al logo del fenicottero, simbolo di eleganza e libertà: “Mia figlia la chiamo ‘fenicotterina’ perché è lunga e slanciata come un fenicottero. È un animale a me molto caro e sarà sicuramente di buon auspicio per volare in alto e portare il territorio non solo alla ribalta nazionale, ma anche internazionale”.

Il progetto si distingue per la sua modernità e versatilità: un punto vendita aperto 24 ore su 24, con un’offerta che spazia dalle eccellenze enogastronomiche locali fino a un innovativo servizio di e-commerce per raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Riflettendo sul valore delle tradizioni italiane dopo un periodo trascorso all’estero, Falchi ha espresso il suo profondo legame con il territorio:

“Dell’Italia manca tutto: l’accoglienza, la nostra cultura e, naturalmente, i prodotti enogastronomici. Iniziative come questa sono preziose perché promuovono i prodotti locali. Siamo l’unico Paese al mondo con un patrimonio regionale così ricco e dobbiamo difenderlo”.

L’attrice ha inoltre apprezzato l’idea di rendere i prodotti accessibili a qualsiasi ora del giorno: “È una bellissima iniziativa, moderna e funzionale. Così chi si alza presto per lavorare o i giovani che rientrano tardi possono trovare un po’ di conforto nei sapori del territorio”.

Alla domanda su cosa sperasse che il pubblico portasse a casa dall’evento, Falchi ha risposto con un invito alla coesione: “Spero che resti la voglia di credere nella comunità, di fare rete e di costruire insieme. Ogni nuova iniziativa merita sostegno, perché dietro c’è chi crede ancora in questo territorio”.

