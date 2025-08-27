Edizione n° 5806

EVASIONE // Costa Smeralda, scoperta maxi-evasione: 12 milioni non dichiarati in un residence abusivo
27 Agosto 2025 - ore  12:29

CIVILE // "Mare e Monti": Monte Sant'Angelo e Mattinata si costituiscono parte civile
27 Agosto 2025 - ore  10:43

Le storiche fontane di Piazza Duomo, da tempo inattive e in stato di degrado, sono tornate a nuova vita

"Manfredonia, le fontane tornano a "cantare" grazie "a quattro cuori"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 27 AGOSTO 2025. In un periodo in cui il senso civico sembra sempre più raro, a Manfredonia quattro cittadini hanno dimostrato che l’amore per la propria città può trasformarsi in azione concreta.

Le storiche fontane di Piazza Duomo, da tempo inattive e in stato di degrado, sono tornate a nuova vita grazie all’impegno e alla generosità di Antonietto Andreano, Massimo Renegaldo, Aiace Giuseppe e Gianluca Salvemini, che, di propria iniziativa e senza alcun supporto economico da parte del Comune, hanno deciso di farsi carico del restauro e del ripristino del regolare funzionamento dell’impianto.

Il gruppo – , in collaborazione con l’assessore Schiavone Francesco, e il presidente del consigliere comunale Iacoviello Michele – spinto solo dal desiderio di restituire decoro a uno dei luoghi più rappresentativi del centro cittadino, ha investito tempo, energie e risorse personali per restituire alla comunità un simbolo identitario. «Non potevamo più vedere le fontane abbandonate – raccontano –. Piazza Duomo è il cuore della nostra città e meritava di tornare a splendere».

Nessun campo trovato.