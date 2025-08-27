“Manfredonia, le fontane tornano a "cantare" grazie "a quattro cuori” PER IL CRUCIVERBONE DI FRATELLI D'ITALIA SU GIUSTIZIA E SICUREZZA Previsto punto stampa riservato ai giornalisti, sabato alle 10,30 È il tema caldo che ha accompagnato l'estate in provincia di Foggia quello della sicurezza a cui, insieme al tema giustizia, è dedicata l'enigmistica tricolore, il tradizionale appuntamento dei meloniani con il cruciverba estivo, nelle zone di vacanze di tutta Italia. Sabato 30 agosto tappa a Manfredonia, quindi, dalle 10 alle 13, in Largo Chiesa Stella Maris, con il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, l'on. Giovanni Donzelli e con il coordinatore regionale FdI della Puglia on. Marcello Gemmato, attuale Sottosegretario di Stato alla Salute, oltre che con parlamentari, dirigenti e simpatizzanti del partito della premier Giorgia Meloni. Il tradizionale cruciverbone targato Fratelli d'Italia consentirà un confronto diretto e informale con i cittadini soprattutto su giustizia e sicurezza: le riforme che l'Italia aspettava da decenni e che finalmente con il Governo di centrodestra ora vedono la luce. Contestualmente, nello stesso luogo, alle ore 10,30 è previsto un punto stampa riservato ai giornalisti.

Manfredonia, 27 AGOSTO 2025. In un periodo in cui il senso civico sembra sempre più raro, a Manfredonia quattro cittadini hanno dimostrato che l’amore per la propria città può trasformarsi in azione concreta.

Le storiche fontane di Piazza Duomo, da tempo inattive e in stato di degrado, sono tornate a nuova vita grazie all’impegno e alla generosità di Antonietto Andreano, Massimo Renegaldo, Aiace Giuseppe e Gianluca Salvemini, che, di propria iniziativa e senza alcun supporto economico da parte del Comune, hanno deciso di farsi carico del restauro e del ripristino del regolare funzionamento dell’impianto.

Il gruppo – , in collaborazione con l’assessore Schiavone Francesco, e il presidente del consigliere comunale Iacoviello Michele – spinto solo dal desiderio di restituire decoro a uno dei luoghi più rappresentativi del centro cittadino, ha investito tempo, energie e risorse personali per restituire alla comunità un simbolo identitario. «Non potevamo più vedere le fontane abbandonate – raccontano –. Piazza Duomo è il cuore della nostra città e meritava di tornare a splendere».

