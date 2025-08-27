MANFREDONIA – A Manfredonia prende vita un progetto dal forte valore culturale e partecipativo: la realizzazione di un grande murale dedicato a Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, figura simbolo di onestà e impegno politico.

L’iniziativa, intitolata “Berlinguer tra Noi”, nasce dal basso grazie al contributo spontaneo di cittadini, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di trasformare un’idea collettiva in un segno permanente di memoria e partecipazione.

Oltre alla realizzazione dell’opera muraria, il progetto prevede una serie di eventi e attività culturali aperte alla città, per riflettere sull’eredità politica e umana di Berlinguer e coinvolgere soprattutto le nuove generazioni.

«Vogliamo che il murale diventi non solo un omaggio, ma anche un punto di incontro per la comunità, un simbolo di partecipazione e identità», spiega Angelo Riccardi, presidente del Comitato organizzatore.

Per sostenere il progetto, i cittadini possono contribuire attraverso un bonifico bancario:

IBAN: IT25V0881078450000060004284

Intestato a: Comitato “Berlinguer tra Noi”

Causale: Murale Berlinguer – Manfredonia

Il Comitato ha garantito la massima trasparenza, con la pubblicazione di un rendiconto delle spese e aggiornamenti periodici sull’avanzamento dei lavori.

L’opera, una volta completata, arricchirà il patrimonio artistico della città, unendo memoria, cultura e partecipazione.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo berlinguertranoi@gmail.com o contattare il numero 348 851 8477.

