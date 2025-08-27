Edizione n° 5806

BALLON D'ESSAI

EVASIONE // Costa Smeralda, scoperta maxi-evasione: 12 milioni non dichiarati in un residence abusivo
27 Agosto 2025 - ore  12:29

CALEMBOUR

CIVILE // “Mare e Monti”: Monte Sant’Angelo e Mattinata si costituiscono parte civile
27 Agosto 2025 - ore  10:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia omaggia Berlinguer: un murale per ricordare il leader della sinistra

BERLINGUER Manfredonia omaggia Berlinguer: un murale per ricordare il leader della sinistra

Realizzazione di un grande murale dedicato a Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, figura simbolo di onestà e impegno politico.

Manfredonia, al via i lavori per il murale dedicato a Enrico Berlinguer

Manfredonia, al via i lavori per il murale dedicato a Enrico Berlinguer

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – A Manfredonia prende vita un progetto dal forte valore culturale e partecipativo: la realizzazione di un grande murale dedicato a Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, figura simbolo di onestà e impegno politico.

L’iniziativa, intitolata “Berlinguer tra Noi”, nasce dal basso grazie al contributo spontaneo di cittadini, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di trasformare un’idea collettiva in un segno permanente di memoria e partecipazione.

Oltre alla realizzazione dell’opera muraria, il progetto prevede una serie di eventi e attività culturali aperte alla città, per riflettere sull’eredità politica e umana di Berlinguer e coinvolgere soprattutto le nuove generazioni.

«Vogliamo che il murale diventi non solo un omaggio, ma anche un punto di incontro per la comunità, un simbolo di partecipazione e identità», spiega Angelo Riccardi, presidente del Comitato organizzatore.

Per sostenere il progetto, i cittadini possono contribuire attraverso un bonifico bancario:

  • IBAN: IT25V0881078450000060004284

  • Intestato a: Comitato “Berlinguer tra Noi”

  • Causale: Murale Berlinguer – Manfredonia

Il Comitato ha garantito la massima trasparenza, con la pubblicazione di un rendiconto delle spese e aggiornamenti periodici sull’avanzamento dei lavori.

L’opera, una volta completata, arricchirà il patrimonio artistico della città, unendo memoria, cultura e partecipazione.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo berlinguertranoi@gmail.com o contattare il numero 348 851 8477.

MANFREDONIA – A Manfredonia prende vita un progetto dal forte valore culturale e partecipativo: la realizzazione di un grande murale dedicato a Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano, figura simbolo di onestà e impegno politico.

L’iniziativa, intitolata “Berlinguer tra Noi”, nasce dal basso grazie al contributo spontaneo di cittadini, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di trasformare un’idea collettiva in un segno permanente di memoria e partecipazione.

Oltre alla realizzazione dell’opera muraria, il progetto prevede una serie di eventi e attività culturali aperte alla città, per riflettere sull’eredità politica e umana di Berlinguer e coinvolgere soprattutto le nuove generazioni.

«Vogliamo che il murale diventi non solo un omaggio, ma anche un punto di incontro per la comunità, un simbolo di partecipazione e identità», spiega Angelo Riccardi, presidente del Comitato organizzatore.

Per sostenere il progetto, i cittadini possono contribuire attraverso un bonifico bancario:

  • IBAN: IT25V0881078450000060004284

  • Intestato a: Comitato “Berlinguer tra Noi”

  • Causale: Murale Berlinguer – Manfredonia

Il Comitato ha garantito la massima trasparenza, con la pubblicazione di un rendiconto delle spese e aggiornamenti periodici sull’avanzamento dei lavori.

L’opera, una volta completata, arricchirà il patrimonio artistico della città, unendo memoria, cultura e partecipazione.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo berlinguertranoi@gmail.com o contattare il numero 348 851 8477.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.