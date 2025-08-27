Edizione n° 5806

Costa Smeralda, scoperta maxi-evasione: 12 milioni non dichiarati in un residence abusivo
27 Agosto 2025 - ore  12:29

"Mare e Monti": Monte Sant'Angelo e Mattinata si costituiscono parte civile
27 Agosto 2025 - ore  10:43

Manfredonia, Polizia Locale: intensificati i controlli sul territorio

Negli ultimi giorni, grazie alle indicazioni della Comandante, sono stati intensificati i controlli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Manfredonia rafforza la presenza della Polizia Locale sul territorio. Negli ultimi giorni, grazie alle indicazioni della Comandante, sono stati intensificati i controlli in diversi ambiti ritenuti sensibili per la comunità cittadina.

Tra le attività principali: la verifica e la sanzione dei parcheggi non autorizzati, la vigilanza nelle zone centrali e periferiche e una presenza rafforzata durante eventi e manifestazioni pubbliche. I primi risultati, già registrati, evidenziano un significativo incremento dell’attività di presidio, con benefici immediatamente percepibili dai cittadini.

Il rafforzamento dell’organico è stato possibile anche grazie alle prime assunzioni a tempo determinato di nuovi agenti, che consentono di garantire maggiore efficacia nelle attività quotidiane di controllo e sicurezza urbana.

L’Assessora ha assicurato che l’Amministrazione proseguirà con determinazione su questa strada, sottolineando come sicurezza e ordine urbano siano una priorità condivisa e un impegno concreto verso la comunità.

5 commenti su "Manfredonia, Polizia Locale: intensificati i controlli sul territorio"

  1. Fate le multe solo a chi volete voi ci sono persone che abitano ai Pan terreni che mettono gli stendini sulla strada x non fare parcheggiare le auto perché non verbalizzate pure a quelli ? Andare ha lavorare che è meglio

  2. Bene, ora che i controlli vengano intensificati non solo per verbalizzare infrazioni al codice della strada, ma anche al codice civile. Quotidianamente ci sono vigliacchi incivili che lasciano buste di rifiuti e spazzatura domestica per la strada, tra le auto parcheggiate, nelle conche dei pochi alberi, in pieno centro città, non solo ormai nella famigerate periferie e strade di campagna, rese pattumiere a cielo aperto.
    E accade quasi sempre negli stessi posti e sistematicamente. Beccare questi cialtroni richiede davvero tre giorni di appostamento o di video con fototrappole, e sanzionarli in modo esemplare sarebbe da deterrente per tanti altri, oltre che benefico per le casse comunali.

  3. L’ho notato con piacere e mi auguro vivamente che sia il segnale di un definitivo cambiamento di atteggiamento. Vi invito a sanzionare chi occupa abusivamente la sede stradale con stendini, vasi e oggetti vari. Pagassero il passo carrabile come tutti se vogliono il posto libero davanti casa o all’attività commerciale.

  4. È giusto far rispettare il codice della strada,sanzionare chi parcheggia davanti le rampe dei disabili ma non abbiate le briglie davanti gli occhi davanti agli esercizi commerciali che pur non avendo autorizzazione mettono i bidoni della spazzatura per occupare il suolo pubblico con annesso marciapiede costringendo le persone anche anziane a camminare in mezzo alla strada.
    Stamattina mentre i vigili multavano le auto è passata davanti ai loro occhi un”auto in controsenso
    Dormivano????
    Vigile deriva da vigilare
    E allora vigilate
    Non fate solo cassa in occasione della festa patronale

Lascia un commento

Nessun campo trovato.