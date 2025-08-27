Manfredonia, Polizia Locale: intensificati i controlli sul territorio

Manfredonia rafforza la presenza della Polizia Locale sul territorio. Negli ultimi giorni, grazie alle indicazioni della Comandante, sono stati intensificati i controlli in diversi ambiti ritenuti sensibili per la comunità cittadina.

Tra le attività principali: la verifica e la sanzione dei parcheggi non autorizzati, la vigilanza nelle zone centrali e periferiche e una presenza rafforzata durante eventi e manifestazioni pubbliche. I primi risultati, già registrati, evidenziano un significativo incremento dell’attività di presidio, con benefici immediatamente percepibili dai cittadini.

Il rafforzamento dell’organico è stato possibile anche grazie alle prime assunzioni a tempo determinato di nuovi agenti, che consentono di garantire maggiore efficacia nelle attività quotidiane di controllo e sicurezza urbana.

L’Assessora ha assicurato che l’Amministrazione proseguirà con determinazione su questa strada, sottolineando come sicurezza e ordine urbano siano una priorità condivisa e un impegno concreto verso la comunità.