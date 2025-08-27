Manfredonia. Rifiuti abbandonati in pieno centro: scena surreale in Corso Roma. "Vendetta, avvertimento?"

Manfredonia, 27 agosto 2025 – Questa mattina, passeggiando con il cane lungo Corso Roma, un cittadino ha immortalato una scena che lascia senza parole: un’auto parcheggiata è stata letteralmente ricoperta da scatoloni, sacchi neri e imballaggi, molti dei quali di bevande alcoliche e bibite.

La vettura, una piccola utilitaria di colore azzurro, è stata utilizzata come una sorta di “punto di raccolta improvvisato”, con cartoni di birre, scatole di cartone, sacchi e perfino rami ammassati sul tetto e sul cofano.

L’episodio, segnalato dai residenti già dalle prime ore del mattino, ha suscitato indignazione tra i passanti. “È una vergogna vedere il centro ridotto in queste condizioni”, commenta una signora di passaggio. “Non è solo una questione di decoro urbano, ma anche di rispetto per chi vive e lavora in zona.”

Non è ancora chiaro se si tratti di un atto vandalico, di una bravata o di un gesto di protesta contro la gestione dei rifiuti. Intanto, si attendono interventi rapidi per liberare l’auto e ripulire l’area, già molto frequentata da cittadini e turisti.