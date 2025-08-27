Manfredonia, 27 agosto 2025 – Questa mattina, passeggiando con il cane lungo Corso Roma, un cittadino ha immortalato una scena che lascia senza parole: un’auto parcheggiata è stata letteralmente ricoperta da scatoloni, sacchi neri e imballaggi, molti dei quali di bevande alcoliche e bibite.
La vettura, una piccola utilitaria di colore azzurro, è stata utilizzata come una sorta di “punto di raccolta improvvisato”, con cartoni di birre, scatole di cartone, sacchi e perfino rami ammassati sul tetto e sul cofano.
L’episodio, segnalato dai residenti già dalle prime ore del mattino, ha suscitato indignazione tra i passanti. “È una vergogna vedere il centro ridotto in queste condizioni”, commenta una signora di passaggio. “Non è solo una questione di decoro urbano, ma anche di rispetto per chi vive e lavora in zona.”
Non è ancora chiaro se si tratti di un atto vandalico, di una bravata o di un gesto di protesta contro la gestione dei rifiuti. Intanto, si attendono interventi rapidi per liberare l’auto e ripulire l’area, già molto frequentata da cittadini e turisti.
4 commenti su "Manfredonia. Rifiuti abbandonati in pieno centro: scena surreale in Corso Roma. “Vendetta, avvertimento?”"
Incredibile ma vero, a Manfredonia c’è questa gente che fa queste bravate.
C’era una volta Manfredonia.
Era meglio quando stavamo peggio.
In questa valle di lacrime c’è bisogno di sicurezza, ma per ottenerla c’è bisogno che chi di dovere faccia il proprio dovere, usando anche manire forti.
Non è possibile che il decoro urbano debba essere infangato da gente che non sa vivere nella società.
IO, sinceramente, rimpiango il servizio leva, quei due anni di militare era essenziale per l’ educazione verso i giovani.
Spero che sia ripristinato il servizio militare, ma usando durezza e disciplina verso i maleducati.
Manfredonia è stata sempre una città tranquilla, adesso viviamo nell’ insicurezza e nel bordello totale.
Non penso sia una protesta ma più bravata vantalica…
Sono intervenuti i Carabinieri. Erano un gruppo di ragazzi che hanno fatto una bravata. Tranquillo Stato Quotidiano, che la gestione dei rifiuti va bene così, non ci sono proteste e vi pregherei di non alimentarle.
Una bravata?Caro nonno libero ,sono dei delinquenti,e come tale vanno trattati,se sono minorenni in carcere minorile e i genitori a pulire la macchina e multare per aver sporcato con dei rifiuti una proprietà privata,Segnalare questi teppistelli all’ autorità e toglierli dalla potestà dei genitori .Mano dura senza giustificazione