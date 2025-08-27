Edizione n° 5806

BALLON D'ESSAI

EVASIONE // Costa Smeralda, scoperta maxi-evasione: 12 milioni non dichiarati in un residence abusivo
27 Agosto 2025 - ore  12:29

CALEMBOUR

CIVILE // “Mare e Monti”: Monte Sant’Angelo e Mattinata si costituiscono parte civile
27 Agosto 2025 - ore  10:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Roghi in Puglia, Scalera: “La Regione senza velivoli antincendio. Ancora bloccato il contratto per gli elicotteri”

SCALERA Roghi in Puglia, Scalera: “La Regione senza velivoli antincendio. Ancora bloccato il contratto per gli elicotteri”

"In questa situazione di estrema gravità e mentre la Puglia continua a bruciare per colpa della burocrazia e dei ritardi del governo regionale, i nostri elicotteri e velivoli di soccorso restano a terra."

Sanità in Puglia: ritardi nella realizzazione delle Case di Comunità - Fonte Immagine: Facebook, Antonio Paolo Scalera

Facebook, Antonio Paolo Scalera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

“E’ trascorsa un’altra estate senza poter disporre di servizi aerei antincendio. Quest’anno nella nostra regione – ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera – c’è stato un aumento del 20% di roghi rispetto al 2024 e le squadre di soccorso hanno compiuto dei veri e propri miracoli nel fronteggiare i tantissimi incendi che hanno colpito l’intera Puglia.

Nonostante questa situazione, il contratto per gli elicotteri antincendio non è stato ancora firmato anche se lo scorso 1° luglio alla gara d’appalto ha partecipato una società specializzata e in grado di partire immediatamente. Nel frattempo sono anche scaduti i termini per la seconda gara triennale da 9 milioni di euro.

In questa situazione di estrema gravità e mentre la Puglia continua a bruciare per colpa della burocrazia e dei ritardi del governo regionale, i nostri elicotteri e velivoli di soccorso restano a terra.

Dal 2022, insomma, i bandi sono bloccati e si continua a sperperare denaro pubblico per far arrivare mezzi di soccorso da altre regioni”.

“Ho depositato – ha concluso Scalera – una istanza di audizione urgente per conoscere le ragioni per le quali dopo tre lunghi anni il governo regionale non abbia ancora affidato ad una società specializzata il servizio antincendio

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.