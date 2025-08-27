Edizione n° 5806

Costa Smeralda, scoperta maxi-evasione: 12 milioni non dichiarati in un residence abusivo
27 Agosto 2025 - ore  12:29

"Mare e Monti": Monte Sant'Angelo e Mattinata si costituiscono parte civile
27 Agosto 2025 - ore  10:43

Roghi notturni e incendio ecoballe a Cerignola. Esposto in Procura

CERIGNOLA Roghi notturni e incendio ecoballe a Cerignola. Esposto in Procura

Sforza: “È un atto formale per far partire le indagini e individuare i responsabili di questi crimini ambientali”

Incendio tra Stornarella e Cerignola: in fiamme un deposito di ecoballe abbandonate

Incendio tra Stornarella e Cerignola: in fiamme un deposito di ecoballe abbandonate - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Agosto 2025
Cerignola // Politica //

L’amministrazione comunale di Cerignola ha presentato un esposto contro ignoti alla Procura di Foggia, interessando anche la Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bari, per gli episodi dei roghi notturni nei pressi del quartiere Torricelli (ci sono state diverse segnalazioni dei cittadini) e per l’incendio scoppiato ieri sera nell’agro ofantino, a ridosso del comune di Stornarella, in un ex opificio.

Attraverso gli uffici preposti, inoltre, l’amministrazione comunale sta avviando delle interlocuzioni con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) per installare delle macchinette mobili che monitoreranno la salubrità dell’aria nelle zone interessate più frequentemente dai roghi notturni. Al termine della rilevazione, l’Arpa redigerà una dettagliata relazione.

“La denuncia-esposto contro ignoti è un atto formale per far partire le indagini e individuare i responsabili di questi crimini ambientali. L’odore acre e i fumi tossici rappresentano un serio pericolo per la salute di tutti noi. Per questo, l’azione legale non è l’unica via che stiamo percorrendo. Ho già avviato un’interlocuzione con l’Arpa per installare in tempi brevi delle centraline mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle zone più colpite, come il quartiere Torricelli. Queste apparecchiature ci forniranno dati scientifici e oggettivi permettendoci di quantificare il reale impatto di questi roghi sulla salubrità del nostro ambiente. I risultati, una volta elaborati da Arpa, saranno fondamentali per attuare le prossime misure necessarie a tutela della salute pubblica e per dare risposte certe alla cittadinanza”, le parole dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.

“È un fenomeno che compromette l’integrità ambientale della nostra città e pone seri rischi per la salute dei cittadini. Inoltre, la sicurezza urbana è messa a repentaglio: gli incendi possono facilmente sfuggire al controllo, creando situazioni di emergenza per i residenti e per le forze di polizia già impegnate in molteplici attività di vigilanza”, ha dichiarato il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

