Un incendio di vaste proporzioni, probabilmente di origine dolosa, ha interessato nella tarda serata di ieri l’ex azienda Cianci, situata lungo la strada comunale San Giovanni, alle porte di Cerignola e nei pressi di Stornarella, nel Foggiano. Le fiamme hanno distrutto numerose ecoballe di rifiuti, sequestrate da tempo, creando una situazione di grave emergenza.

L’area dell’ex opificio, già nota per sversamenti illegali di rifiuti, era stata sottoposta a sequestro dall’autorità giudiziaria negli anni passati. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dai vigili del fuoco per tutta la notte, con interventi proseguiti questa mattina per la bonifica del sito.

A dare l’allarme sono stati numerosi cittadini che hanno notato le fiamme visibili a distanza. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, per seguire da vicino le operazioni.

Gli ispettori ambientali Territoriali Civilis, guidati dal comandante Giuseppe Marasco, hanno parlato di emergenza ambientale e sanitaria, sottolineando i rischi legati alla combustione dei rifiuti pericolosi presenti sul sito.

Lo riporta Giuseppe Marasco.