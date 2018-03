Carabinieri NAS Campobasso: interventi di chirurgia mini invasiva in strutture prive di autorizzazione, disposta la chiusura

Di:



Foggia. I Carabinieri del NAS di Campobasso, nel corso di ispezioni igienico-sanitarie hanno verificato l’attivazione di alcuni studi dentistici, centri estetici ed ambulatori di medicina ubicati nelle province di Campobasso e Isernia ove erano praticati interventi di chirurgia mini invasiva, privi delle prescritte autorizzazioni. I responsabili delle attività sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria ed è stata disposta la chiusura delle strutture, il cui valore ammonta a circa due milioni di euro. Campobasso, chirurgia mini invasiva senza autorizzazioni: denunce ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.