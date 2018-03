Di:

Foggia. “Al nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, Angelo Riccardi, formulo i miei migliori auguri di buon lavoro, che estendo a tutti i componenti del CdA eletto questa mattina.

La rappresentanza istituzionale ed associativa che avrà il compito di guidare le scelte strategiche del Consorzio, ha una composizione qualificata ed autorevole, come dimostra il larghissimo consenso ottenuto dall’assemblea dei soci in fase di elezione. Da questo punto di vista ritengo si sia svolto un buon lavoro, orientato all’interesse del territorio e alle sue dinamiche di sviluppo, senza cedere alla pressione di quella corrente di pensiero che tende a squalificare la funzione esercitata dalla politica. Come ha sottolineato il sindaco Riccardi nel suo primo intervento da presidente del CdA, la politica ha il dovere, oltre che il diritto, di occuparsi della crescita economica del territorio. Ha il dovere di immaginare indirizzi, di mettere in campo sensibilità, idee e progetti, soprattutto negli scenari che riguardano le politiche economiche ed industriali. Alla Capitanata serve più politica, non meno politica. La provincia di Foggia, specie in questa delicatissima fase storica, ha bisogno precisamente di quella buona politica di cui ciascuno di noi è portatore.

Sono certo che il presidente Riccardi, collega che stimo ed al quale sono legato da rapporti di amicizia, saprà interpretare esattamente in questo senso il suo ruolo, assicurandogli sin d’ora il massimo sostegno da parte del Comune di Foggia. Proprio in questo senso ho assunto la decisione di rappresentare personalmente il Comune di Foggia all’interno del CdA. Non per vanagloria o volontà di accentramento, ma per garantire, in questo particolare momento, la più alta presenza istituzionale all’interno del Consiglio di Amministrazione per l’Ente che detiene la maggioranza delle quote associative del Consorzio. Foggia è il cuore del Consorzio ASI, per storia, collocazione territoriale e geografica, impegno finanziario, contributo progettuale. Il comune capoluogo ha rivestito e continuerà a ricoprire una centralità da cui non è possibile prescindere, proprio per la definizione di uno sviluppo che sappia superare i campanilismi ed immaginare la Capitanata come un unico grande ed interconnesso sistema economico, in cui valorizzare ogni specificità e scommettere su ogni vocazione in chiave moderna. In quest’ottica non può esistere alcuna contrapposizione, ma anzi va rafforzato il clima di virtuosa collaborazione.

Un traguardo per il quale hanno operato bene e con impegno i componenti del CdA uscente e l’On. Franco Mastroluca, al quale rivolgo il mio grazie sincero e non retorico. Ho avuto il piacere di collaborare con lui prima nel ruolo di consigliere comunale e poi di sindaco, potendone apprezzare il garbo, la lucidità, la lungimiranza, la costante difesa dell’interesse pubblico esercitati attraverso la sua carica di presidente. Un’eredità che continuerà ad essere immensamente preziosa nel percorso che abbiamo davanti. Non soltanto per proseguire e completare i progetti che con lui hanno mosso i primi passi, ma anche per affermare quei valori che con la sua presidenza hanno contraddistinto l’attività del Consorzio ASI”.

Al neo Presidente dell’ASI, Angelo Riccardi, il Presidente della Provincia di Foggia, Francesco Miglio, formula i migliori auguri per la recente nomina. “Colgo l’occasione – dice Miglio – per esprimere viva soddisfazione personale e dell’intera comunità di Capitanata, al nuovo Presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, Angelo Riccardi, per il prestigioso incarico. Formulo i migliori auguri per un proficuo lavoro improntato allo sviluppo del territorio attraverso politiche che si muovano nella direzione di una compiuta crescita economica, tutto ciò, in un clima di stretta collaborazione istituzionale. Estendo gli auguri anche a tutti i componenti del nuovo CdA”.

