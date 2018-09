David Ermini: un deputato del PD alla vicepresidenza del CSM

Di:

“Mi riporto alle parole che lei ha pronunciato in maniera forte durante la cerimonia di insediamento al Csm: la cosa principale è che nessuno di noi, dei cittadini, è al di sopra della legge. Dobbiamo tenere di fronte a noi la legge e la Costituzione“. Sono state queste le prime dichiarazioni pronunciate dal nuovo vicepresidente del Csm, il 59enne, avvocato penalista, David Ermini, dopo la sua elezione, rivolgendosi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Eletto alla terza votazione, con 13 voti, prima volta nella storia che a Palazzo dei Marescialli un vicepresidente non passasse al primo turno.

Decisiva è stata la scelta del procuratore generale della Cassazione e quello del primo presidente della Cassazione che fin dall’inizio si sono dimostrati contrari alla candidatura dell’esponente pentastellato, Alberto Maria Benedetti che invece ne ha presi 11. Di fatto, adesso, l’elezione di Ermini , spacca il plenum, andando a creare un disaccordo all’interno del disegno politico di governo, soprattutto perché il nuovo vicepresidente del Csm, per ben due legislature, ha militato come esponente di spicco nelle file del Pd, e se fin da subito non ha esitato a sospendere l’iscrizione al partito democratico, trovando incostituzionale far coincidere le due cose, questo però non ha placato le ire dell’opposizione che ha attaccato duramente.

Non è tardato, infatti ad arrivare il commento del vicepremier Luigi Di Maio, leader del Movimento cinque stelle, che in un post su face book esprime la sua contrarietà: “È incredibile! Avete letto? Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd è appena stato eletto presidente di fatto del Consiglio superiore della magistratura. Lo hanno votato magistrati di ruolo e membri espressi dal Parlamento. Ma dov’è l’indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. È incredibile”,sottolineando come “Il Sistema è vivo e lotta contro di noi“. Parole dure anche dal ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, “I magistrati del Csm hanno deciso di affidare la vice presidenza del loro organo di autonomia ad un esponente di primo piano del Pd, unico politico eletto in questa legislatura tra i laici del Csm. Da deputato mi sono sempre battuto affinché il Parlamento individuasse membri laici non esposti politicamente. Prendo atto che all’interno del Csm, c’è una parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!” Aggiungendo che “il rapporto tra il ministero e il Csm sia fondamentale per il buon funzionamento della giustizia e mi impegnerò sinceramente e serenamente in questa direzione. Ma ci sono atti che hanno un significato politico che non può essere ignorato”.

A cura di Francescapaola Iannaccone