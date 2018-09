Di:

“Soprattutto al fine di una tutela socio-sanitaria delle donne che liberamente scelgono di esercitare questa professione, la mia proposta è di riaprire le case chiuse”, le parole del Presidente del gruppo consiliare pugliese di Direzione Italia-Noi con l’Italia, Ignazio Zullo.

Proposta, che ha suscitato non poche polemiche, ed arriva a sessant’anni dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, famosa come ‘legge Merlin’ che prende il nome della promotrice e prima firmataria della norma, la senatrice Lina Merlin.

La legge previde la chiusura delle cosiddette ‘case di tolleranza’ ed introdusse i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione.

La prostituzione in sé, volontaria e compiuta da donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, restò però legale, in quanto considerata parte delle scelte individuali garantite dagli articoli 2 13 della Costituzione, come parte della libertà personale inviolabile.

Raggiunto telefonicamente, Ignazio Zullo risponde a qualche domanda per Statoquotidiano.

-Come è stata accolta la sua proposta di riaprire le case chiuse?

La proposta ha suscitato vivo interesse e reazioni positive perché parte dalla salvaguardia della dignità e della libertà della donna, l’intento è soprattutto la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale ed inoltre darebbe la possibilità di avviare una regolamentazione a fini fiscali.

Ritengo quindi auspicabile la riapertura di queste ‘case’ per una tutela socio-sanitaria delle donne che liberamente scelgono di esercitare questa professione, ma anche perché gli introiti saranno tassati e le prestazioni definite in un numero massimo.

-Come potrebbe reagire l’opinione pubblica se la sua proposta dovesse essere accettata?

I tempi sono cambiati in questi ultimi 60 anni. E’ cambiata la società, sono mutate le esigenze e c’è interesse ad eliminare donne seminude dalle strade e tutto ciò che sta dietro il lo sfruttamento della prostituzione i cui proventi vengono reinvestiti nel mercato della droga e in altre attività criminose.

Mi aspetto quindi un’ampia accettazione di una proposta che tende ad incidere su questo fenomeno non più tollerabile sulle nostre strade e nelle nostre periferie.

-Secondo lei questa sua proposta sarebbe prospettabile anche in Capitanata?

La Capitanata vive il fenomeno come il resto del nostro Paese.

Anzi, dico di più: la Capitanata è parte di quella terra che ha dato i natali al Presidente Conte e, quindi, mi aspetto una spinta motivazionale che induca il nostro Governo ad intervenire.

Libera Maria Ciociola