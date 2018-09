Manfredonia. Tenta furto in un bar a Siponto: arrestato 52enne

Di:

Manfredonia, 27 settembre 2018. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Manfredonia hanno tratto in arresto Raffaele Scarano, 52enne di Manfredonia, per tentato furto in un bar.

Verso le due di notte, gli agenti durante il turno di pattugliamento finalizzato a contrastare reati predatori nella zona di Siponto, notavano un uomo che scavalcava la recinzione metallica che delimita un bar della zona.

L’uomo indossava una felpa con il cappuccio alzato sulla testa per celare l’identità, appena notava la presenza dei poliziotti si dava alla fuga. Iniziava un inseguimento e dopo alcuni isolati l’uomo, identificato poi in Raffaele Scarano è stato fermato.

La perquisizione dava esito negativo, ma da un sopralluogo presso l’esercizio commerciale si appurava che la porta d’ingresso in lamiera era stata forzata. Alla luce dei fatti Scarano è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e condotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari, su disposizione del Pubblico Ministero in attesa del giudizio per direttissima.

