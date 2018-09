Nel 2017 in Capitanata si sono verificati 1309 incidenti con 76 morti e 2367 feriti

+55,1% di decessi rispetto all’anno precedente, il 2016, quando invece avevano perso la vita 49 persone, i feriti erano stati 2500. Più incidenti quindi, più feriti ma meno vittime della strada. In Capitanata si registra la più alta percentuale di morti, nel barese di incidenti stradali e di feriti. Nel 2017, complessivamente, in Puglia ci sono stati 9876 sinistri, 236 decessi e 16359 feriti. Tutti dati in calo rispetto all’anno precedente“

Nella provincia di Foggia le strade più incidentate sono state la SS 16 con 64 sinistri, 9 decessi e 147 feriti, la SS 89 che ha contato 37 incidenti, 8 morti e 75 feriti, la SS 673 (tangenziale di Foggia) con 27 sinistri, 5 morti e 47 feriti, la A14 che è stata teatro di 19 incidenti, 2 decessi e 40 feriti. Tra le provinciali la più incidentata è stata la SP. 095 con 14 sinistri, 1 decesso e 26 feriti, la SP. 143 con 11 sinistri, 2 morti e 23 feriti, la SP. 077 con 10 sinistri e 18 feriti e la SP. 041 con 8 sinistri, 1 morto e 18 feriti.“

