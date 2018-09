OK ai seggiolini salva bebè. Obbligatori per i bambini fino ai 4 anni

Il seggiolino usato nell’auto per i bambini fino a 4 anni dovrà avere obbligatoria­mente un allarme che suona per ricordare che un bebé è rimasto a bordo, prima che il guidatore esca. Il beep eviterà finali tristi di inspiegabili dimenticanze (tecni­camente «amnesie dissociative») come l’ultima, del maggio scorso a Pisa dove una bambina di un anno è morta, lasciata chiusa in macchina dal padre. L’obbligo, previsto nel ddl firmato in prima battuta da Giorgia Meloni, è stato approvato dal Senato. Ed è di­ventato legge all’unanimità: 261 sì, un solo astenuto.

fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/societa/item/61655-ok-ai-seggiolini-salva-bebe-obbligatori-per-i-bambini-fino-ai-4-anni