Pdl sul Testamento Biologico, via libera in commissione Sanità.

Franzoso: norma a presidio di un diritto civile

Via libera in Commissione Sanità alla proposta di legge sul Testamento biologico. Il provvedimento mira ad di inserire le proprie Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) nel rispettivo Fascicolo sanitario elettronico (Fse).

La pdl, “Disposizione per l’attuazione della legge 219/2017, Norme in materia di consenso informato e Disposizioni anticipate di Trattamento” presentata da Francesca Franzoso, consigliere regionale di Forza italia, sottoscritta anche da Fabiano Amati, Sergio Blasi, Ruggiero Mennea, Sabino Zinni, è stata approvata all’unanimità oggi Terza Commissione.

“Il progetto di legge – dichiara Franzoso – offre ai pugliesi che hanno già attivato il Fascicolo sanitario elettronico – sono 31.685 – o che vorranno farlo, la possibilità di inserire copia delle proprie disposizioni anticipate relative al trattamento sanitario, nell’eventualità di una possibile, futura, incapacità. In tal modo la volontà di ciascuno sul testamento biologico sarà visionabile

on-line, assieme alla relativa storia sanitaria, dal personale medico di qualunque struttura in cui il cittadino venga eventualmente ricoverato. Resta ferma la possibilità di modificarla in qualsiasi momento, come avviene già nel caso della consegna delle proprie disposizioni in Comune”.

“Ringrazio il Presidente e i colleghi della Terza commissione – aggiunge Franzoso – per la sensibilità dimostrata nei confronti di una misura che opera nel campo di diritti civili, volta ad attuare le norme in materia di libertà di scelta e di autodeterminazione dei cittadini”.

La proposta di legge si ispira all’iniziativa dell’associazione “Luca Coscioni”, che ha avviato la petizione popolare “Liberi fino alla fine”, sostenuta a Taranto con una raccolta di firme da parte dell’associazione “Marco Pannella.

Bari 27 settembre 2018

Francesca Franzoso

Consigliere regionale Forza italia