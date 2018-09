Salvò paziente da suicidio: premiato infermiere Giuseppe Falcone

Di:

Oggi 27 settembre 2018, presso il Comune di Foggia, alla presenza del Direttore Generale Dott.Vitangelo Dattoli, del Direttore Sanitario Dott.ssa Laura Moffa, del Direttore Amministrativo Dott. Michele Ametta e del Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia Dott. Rodolfo Sacco del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, il Sindaco di Foggia Dott. Franco Landella ha premiato l’Infermiere Giuseppe Falcone con la consegna di una targa “come esempio di generosità e impegno che travalica il dovere d’ufficio”, a cui va “l’ammirato elogio e il ringraziamento della comunità foggiana”.

Alle 16.10 del 10 settembre scorso, un paziente ricoverato nella Struttura di Gastroenterologia scavalcava con intenzioni suicide la finestra dell’atrio principale del reparto, ubicata al quarto piano del corpo A degli “Ospedali Riuniti” di Foggia.

Il primo ad accorrere tempestivamente è stato l’infermiere Giuseppe Falcone che, mettendo a repentaglio la propria vita, decideva prontamente di scavalcare, posizionandosi sul davanzale esterno di fianco al paziente stesso, con un arto agganciato alla finestra e l’altro che circondava in una morsa il braccio del paziente, per cercare in tutti i modi di far desistere il paziente dal proposito suicida.

Immediatamente accorrevano altri operatori sanitari presenti in quel momento per aiutare il collega in estremo pericolo sul davanzale esterno. Alle 16.30, l’Infermiere Giuseppe Falcone e il personale intervenuto riuscivano a portare in salvo il paziente, grazie anche all’intervento degli addetti alla vigilanza.

Il Sindaco di Foggia Dott. Franco Landella ha ringraziato l’eroico Infermiere per il suo spirito di servizio e per la grande umanità e sensibilità dimostrata, invitandolo a condividere l’importante riconoscimento personale con tutti gli operatori sanitari, perché il risultato raggiunto è la testimonianza di un perfetto lavoro di squadra.

Tutta la Direzione Strategica del Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia ha espresso all’Infermiere Giuseppe Falcone “il senso di profonda gratitudine per l’eroico gesto che denota il suo grande spessore morale e il profondo rispetto verso i pazienti ed è un esempio da proporre a tutta l’Azienda”.

Anche il Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Dott. Rodolfo Sacco si è unito con grande partecipazione al gesto di grande umanità e prontezza dell’Infermiere Giuseppe Falcone.

La Direzione Strategica ringrazia, inoltre, tutti gli operatori sanitari presenti in quel momento e la vigilanza ospedaliera che con grande spirito di abnegazione, hanno aiutato l’Infermiere Falcone in estremo pericolo pur di salvare la vita del paziente.