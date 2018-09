Serie A: Juve e Napoli a braccetto

Di:

(ANSA) – ROMA, 26 SET – Massimo risultato col minimo sforzo per Juve e Napoli, in marcia di avvicinamento al big match di sabato. Bologna (battuto 2-0) e Parma (ko 3-0) offrono una resistenza molle, Dybala riprende confidenza col gol, Insigne sempre piu’ protagonista con 5 reti complessive, poi entra Milik e segna una doppietta. La Juve resta a punteggio pieno in testa al campionato con +3 sui partenopei e sulla Lazio che ingrana la quinta vittoria consecutiva e si prepara adeguatamente al derby in cui trovera’ una Roma che rifila quattro schiaffoni al Frosinone e si rianima. Nel turno infrasettimanale riscatto per il Genoa che, dopo il ko contro la Lazio, affossa il Chievo con Piatek grande protagonista: un gol e un assist. L’Atalanta non riesce a trovare la vittoria e sbatte contro il muro del Torino: finisce 0-0. Stesso risultato tra Cagliari e Samp in una partita che si infiamma nel fiale con Cragno che para un rigore a Kownacki.