Stefano De Martino incontra i suoi fans al GrandApulia

Foggia. Sarà Stefano De Martino, ballerino della trasmissione ‘Amici’ ed inviato dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, a dare il via ad un mese ricco di eventi e nuove aperture al GrandApulia. Domenica 7 ottobre l’ex marito di Belen Rodriguez incontrerà i suoi numerosissimi fans che potranno farsi fotografare con lui nella piazza centrale del centro commerciale dalle 18.00 alle 19.30. Per incontrare Stefano De Martino sarà necessario ritirare il pass presso un apposito desk che sarà attivo il 5 e 6 ottobre dalle 16.00 alle 20.00 e il 7 ottobre dalle 10.00 alle 18.00. L’arrivo di De Martino coinciderà con ‘Paghi 10 e prendi 25’, un’altra iniziativa che il GrandApulia ha pensato per i suoi clienti e che prenderà il via proprio sabato 6 ottobre, per proseguire durante tutti i fine settimana, fino a domenica 4 novembre.

In queste date (ovvero 6/7, 13/14, 20/21, 27/28 ottobre e 3/4 novembre 2018) tutti i clienti del centro commerciale potranno registrarsi presso un apposito desk che sarà allestito nella piazza centrale del GrandApulia, versare 10 euro e ricevere in cambio 25 euro di buoni acquisto da spendere dal lunedì a venerdì, entro il 9 novembre compreso. I buoni saranno di due tipologie: i blu (2 del valore di 5 euro ognuno) saranno spendibili presso H&M, Zara, Zara Home, Cisalfa, Media World, Deichmann, OVS, Bershka, Candida, Pull&Bear e Stradivarius, e i rossi (3 del valore di 5 euro ciascuno) spendibili in tutti gli altri punti vendita e di servizio – aderenti all’iniziativa-, ristoranti e cinema compresi. Tutti i weekend saranno distribuiti 140 carnet buoni (70 al mattino e 70 nel pomeriggio) esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 11.00/13.00 – 16.00 /18.00.

‘Paghi 10 e prendi 25’ è un’opportunità in più che GrandApulia ha deciso di offrire ai suoi clienti, che con questa promozione potranno ricevere un solo carnet di buoni al giorno, che però potrebbe cumularsi con altri ottenuti il giorno successivo o nei weekend a seguire. L’evento coinciderà anche con la sostituzione di Ipercoop con altre attività, tra cui una nuova superficie dedicata al settore alimentare e merceologie non presenti, che arricchiranno l’attuale offerta di GrandApulia.