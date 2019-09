Clima: a Foggia studenti in piazza per Friday for future (foto)

Di:

(ANSA) – FOGGIA, 27 SET – Con i volti dipinti di verde e di blu, e tanti striscioni colorati, anche gli studenti foggiani delle scuole medie e superiori sono scesi in piazza questa mattina per protestare contro i cambiamenti climatici nell’ambito del Friday for future. In duemila, secondo gli organizzatori, attraversano le vie della città. Alcuni studenti hanno scritto sulle proprie braccia: “Se devo morire, voglio farlo in un mondo pulito”. I ragazzi si sono radunati in piazza Italia scandendo lo slogan “Se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città. Scendi giù, scendi giù manifesta pure tu”.

“Siamo qui per il nostro futuro – spiegano i manifestanti – siamo la generazione più a rischio”.(ANSA).

LINK FOGGIA – Oggi, 27 settembre, le organizzazioni studentesche Link Foggia e Unione degli studenti Foggia hanno partecipato al corteo indetto dal comitato Fridays For Future Foggia, cui hanno preso parte 2000 tra studentesse, studenti, docenti e cittadini.

L’iniziativa rientra nella cornice della settimana di mobilitazione per il clima, che in tutto il paese e in varie parti del mondo culminava proprio con il terzo Global climate strike. “Siamo in piazza per chiedere ai governi del mondo di fermare i cambiamenti climatici. Il tempo che ci resta è poco, tra 11 anni non sarà più possibile ritornare alla situazione di partenza.

Il nostro futuro è a rischio e non possiamo certo rimanere in silenzio” dichiarano gli studenti di Link e dell’Unione degli Studenti Foggia. “A pagare per salvare il pianeta dovranno essere chiaramente gli stessi soggetti che hanno inquinato più di tutti: multinazionali e titolari di grandi patrimoni, che da sempre fanno profitto sulle spalle dei più deboli e dell’ecosistema. Non vogliamo che si faccia pesare sulla schiena dei più poveri e dei subalterni il prezzo di errori altrui. Vogliamo giustizia climatica!” continuano gli studenti.

“Vogliamo essere noi a decidere sul nostro futuro, sul futuro del nostro paese e sul futuro della nostra regione. Il ministro Fioramonti ci ha detto che possiamo scioperare: bene, ma adesso vogliamo che il governo torni ad investire in istruzione e ricerca, unico modo per far ripartire veramente il paese e per salvare veramente il pianeta.” continuano gli studenti.

“Abbiamo incontrato il prefetto di Foggia Raffaele Grassi, che si è detto disponibile a convocare un tavolo di lavoro istituzionale per iniziare un percorso di riconversione sul territorio. Noi vogliamo che gli studenti siano protagonisti di questi tavoli: è il nostro futuro ad essere in gioco, da questi passaggi si costruisce il mondo di domani!” concludono gli studenti.

LEGAMBIENTE. Anche Legambiente Circolo ” Gaia” di Foggia scende in piazza per difendere il clima il Oggi erano circa 2000 studenti che hanno manifestato per le strade della nostra città che si è concluso con interventi di studenti, associazioni e cittadini che hanno espresso la loro solidarietà ai ragazzi ed hanno espresso il proprio pensiero su quanto sta accadendo sul Pianeta prendendo atto che il Contro ai mutamenti climatici è attualmente la sfida più grande che abbiamo davanti. Anche se le risposte delle politiche mondiali a questa emergenza è ancora inefficace e deludente. Hanno partecipato alla manifestazione non solo gli studenti ma anche gli anziani perchè è importante unirsi e contribuire alla nascita di un movimento il più ampio e trasversale possibile che porti sempre più persone a chiedere ai Governi di agire, e farlo in fretta. Non c’è più tempo, sono necessarie strategie coordinate tra i diversi Paesi per rispettare gli impegni presi, a partire dall’Accordo di Parigi.

Per ottenere azioni incisive dai Governi c’è bisogno di ognuno di noi per una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso.

Il prefetto ha ricevuto una delegazione di studenti , di rappresentanti delle associazioni e del sindacato CGIL.

All’incontro è stato richiesto al prefetto di aprire dei tavoli tecnici affinchè gli enti locali e gli enti pubblici si impegnino a deliberare :

– la Dichiarazione di emergenza climatica

Inoltre,si ritiene che il mondo dell’istruzione abbia un ruolo fondamentale per

lo sviluppo di tematiche come l’ecosostenibilità e in generale il cambiamento climatico al

fine di sensibilizzare gli studenti e le studentesse riguardo questi argomenti di fondamentale

importanza. Pertanto si chiede all’Ufficio Scolastico Provinciale la diramazione di circolari

all’interno degli istituti della provincia contenenti un’immediata dichiarazione di emergenza

climatica, l’abolizione della plastica monouso all’interno delle scuole sostituendo

quest’ultima con l’utilizzo di fontanelle pubbliche, l’eliminazione dei distributori automatici, la

creazione di un nuovo modello di didattica eco compatibile e ecosostenibile, poichè è

compito anche della scuola e dei professori sensibilizzare i ragazzi e i bambini contro il

consumismo e lo spreco di risorse, alla raccolta differenziata, al rispetto dell’ambiente e alla

consapevolezza dell’impatto che ogni gesto ha, e l’approvazione di un codice etico rivolto ai

criteri di selezione delle aziende destinate a progetti di alternanza scuola lavoro.

Il Circolo GAIA di Legambiente ha promosso lo sciopero ed azioni per la manifestazione mondiale GLOBAL STIKE FOR FUTURE, nelle scuole cittadine. Dirigenti, Docenti, Alunne ed Alunni si sono attivati per riflettere, imparare ed agire per un pianeta più sano, la casa di tutti. I Formatori del circolo GAIA, da sempre impegnati a fianco dei docenti in interventi e progetti di Educazione allo Sviluppo Sostenibile nelle scuole cittadine, hanno proposto con “SOS CLIMA” di focalizzare l’attenzione, durante questo anno scolastico, sui cambiamenti climatici. Hanno partecipato con noi:

l’Istituto Comprensivo “Da Feltre- Zingarelli” con la Scuola Media Zingarelli con un flash mob nel cortile della scuola;con le classi 3A e 3B del Plesso Ordona Sud che hanno realizzato una tavola rotonda per individuare proposte per stilare un regolamento, sottoscritto dagli alunni e con la partecipazione dei genitori, cartelloni e la stessa si è conclusa con un flash mob nel cortile del plesso; un flash mob è stato realizzato sia nei plessi “San Lorenzo” e ” Vittorino da Feltre” con cartelloni e letture mirate nel giardino dei plessi.

I.C. “Foscolo – Gabelli” Lezione tematiche in tutta la scuola. Alcune classi in corteo, due classi faranno pulizia del giardino della scuola, due classi puliranno un giardino cittadino.

I.C. “De Amicis _ Pio XII” -Tutti i docenti sono stati impegnati nel sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali e a promuovere possibili attività. Le attività si sono concluse con la manifestazione finale negli spazi antistanti la scuola che ha visto le classi terze impegnate in una serie di interventi creativi riguardanti il clima. Inoltre, due classi in corteo con i genitori.

L’Istituto Comprensivo ” Parisi- DeSanctis” ha realizzato un flash mob nel cortile della Scuola

La Scuola Media Statale ” Murialdo” ha organizzato dibattiti in ogni classe e proiezione di video inerenti il problema, compreso l’ultimo intervento di Greta.

La Scuola Primaria ” San Pio X” ha partecipato alle giornata sui cambiamenti climatici con la realizzazione di lezioni e dibattiti.

La Scuola Primaria ” Leopardi ” ha svolto attività nelle classi e flash mob con i bambini

Hanno, inoltre partecipato con noi : Le Scuole Superiori Liceo Marconi, Istituto Notarangelo-Rosati, Liceo Lanza, Istituto D’Arte “Perugini”

fotogallery enzo maizzi