Consegna alloggi a Margherita di Savoia

Foggia. Sono stati consegnati questa mattina a Margherita di Savoia (BT), alla presenza dell’assessore alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio, del sindaco e neo presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, e dell’amministratore unico di Arca Capitanata, Donato Pascarella, nove nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Carlo Afaran de Rivera.

Si tratta di unità immobiliari, ciascuna di 69 metri quadri e di classe energetica A2 e A3, realizzati grazie a un finanziamento di 1,6 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2014. Uno degli alloggi è stato assegnato a un ragazzo disabile in carrozzina. L’edificio ha un’area di pertinenza recintata adibita a parcheggio scoperto con un posto auto per ciascun alloggio e dispone dei più moderni sistemi di riscaldamento con un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e di un impianto fotovoltaico per le utenze condominiali.

“Anche oggi abbiamo dimostrato con l’ennesima consegna di nuovi alloggi quanto siano centrali e importanti per la giunta regionale le politiche abitative, quelle politiche che mettono al primo posto i bisogni reali dei cittadini e le loro legittime istanze – dichiara l’assessore Pisicchio -. Consegnare le chiavi di nuove case è un’iniezione sociale di fiducia e di speranza, a tutte quelle famiglie che per troppo tempo l’avevano persa. Ringrazio Arca Capitanata per aver portato a termine un’opera storica per la comunità di Margherita di Savoia, considerando che in questo Comune non si realizzavano nuovi alloggi Erp da almeno trent’anni. Tempi inaccettabili. Per questo – annuncia l’assessore – entro fine anno presenteremo un nuovo piano di investimenti del mio assessorato per realizzare nuovi alloggi o per procedere con diverse ristrutturazioni”.

“E proprio qui a Margherita di Savoia abbiamo dimostrato – aggiunge Pisicchio – quanto sia importante il lavoro di Arca Capitanata. L’agenzia per la casa a luglio scorso ha acquistato all’asta 12 alloggi della ex Sicel Srl garantendo un futuro alle famiglie occupanti”.