Damiani: “Riprendiamo dalla primarie che hanno unito il centrodestra”

L’identikit del candidato di centrodestra alle regionali lo traccia il consigliere regionale di Fi Giandiego Gatta. Che non vuol sentire parlare di nomi, per ora, nemmeno se solo indiscrezioni . “Il candidato migliore è quello che ci fa vincere, che sia competete ma anche umile e incline all’ascolto, carismatico ma mai superbo. Che conosca i problemi, gravissimi, che affliggono la Puglia, e che sia disposto ad affrontarli con impegno e determinazione. Che sia aggregante ed inclusivo e sappia indossare con orgoglio la maglia del centrodestra unito e vincente”. Un nitido ritratto che dovrà essere rappresentato da un nome.

Su come proceda il dibattito nel centrodestra verso questa candidatura lo precisa Dario Damiani, senatore pugliese e vice coordinatore regionale di Fi. “Si riparte dalle ultime amministrative che con le primarie ci hanno fatto tenere unito il centrodestra, che è quello che oggi ci chiedono gli elettori. Noi su questo strumento delle primarie avevamo qualche dubbio ma poi il treno l’abbiamo preso e sono andate bene, anche organizzativamente. Il tavolo regionale è sempre attivo, in questi giorni si sta discutendo anche a quelli nazionali in concomitanza con le elezioni regionali in Umbria. Poi toccherà all’Emilia, alla Puglia, alla Calabria.”

A proposito di nomi aggiunge: “Sono tutti nomi di rispetto, a patto che gli stessi interessati lo sappiano. Penso a Nuccio Altieri, a Massimo Casanova, ad Andrea Caroppo, al capogruppo di Forza Italia in Regione Nino Marmo“. Invitato a San Menaio alla festa di Fdi questo fine settimana, porta questo appuntamento come esempio di una riflessione politica che prosegue, insieme a quella di qualche settimana fa di ‘Everest’, tradizionale incontro dei giovani forzisti: “Siamo l’unica alternativa a Michele Emiliano. Dopo l’Umbria e l’accordo fra M5s e Pd, vedremo se anche in Puglia si farà questo ‘aborto politico’, un tradimento degli elettori. E dopo che i due partiti si sono scontrati ogni giorno. E dopo che fanno, la somma algebrica? Il centrodestra non deve cedere a queste sirene”.