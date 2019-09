Daniela Martino dal Gargano agli USA nel segno della musica

Dopo aver partecipato alla finale del Festival della Canzone Italiana di New York, Simona Martino, talento della musica italiana, nativa di San Giovanni Rotondo, il prossimo 13 ottobre rappresenterà l’Italia al Master Theatre di Brooklyn, mentre il 14 ottobre parteciperà alla Clumbus Day Parade sulla 5th Ave a New York. Il Gargano ha scoperto una nuova regina della musica della canzone italiana. Solare, estroversa, sempre con il sorriso tra le labbra, Daniela Matino mostra sin dall’adolescenza una grande passione per l’arte canora. Estimatrice della buona musica, impara dai grandi cantanti come Mina ed Elvis e nel tempo trova la sua originale cifra stilistica. Dopo la maturità linguistica lascia la Puglia per studiare economia, laureandosi con lode, ma la sua vera passione sono le note del pentagramma.

fonte retegargano