Dino De Palma e il suo violino nella città simbolo della liuteria

Foggia è presente a Cremona Musica 2019, una delle manifestazioni più importanti del mondo nel settore degli strumenti ad arco, con uno dei suoi più noti violinisti, Dino De Palma. Tre giorni di grande musica nella città simbolo dell’alta liuteria esede del più grande distretto liutario del mondo.

Dal 27 al 29 settembre a Cremona un cartellone ricco di artisti del calibro di Salvatore Accardo, Ezio Bosso, Massimo Quarta, Kirsten Beatsy, Jin Ju e molti altri.

Estremamente virtuosistico il programma proposto domenica 29 settembre presso la sala Bergonzi da Dino De Palma al violino e Claudia D’Ippolito al pianoforte, con musiche di Grieg (Sonata n° 3 in do minore), Chopin (Notturno op. 9 n. 2 – arrangiamento per violino e pianoforte di Milstein), Saint-Saëns (Dance Macabre).

De Palma ha una carriera di solista e camerista che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, in sale e teatri come la Carnegie Hall e il Lincoln Center a New York, la Sala Tchaikowsky a Mosca, il Teatro Coliseum a Buenos Aires, il Centro Pompidou a Parigi, il Seoul Art Center a Seul, l’Auditorium Nazionale di Madrid, il Teatro Solis a Montevideo, la Smethana Hall di Praga e moltissimi altri.

Le sue tournèe, in oltre venti anni di carriera solistica e cameristica, lo hanno visto protagonista in Russia, Stati Uniti, Brasile, Francia, Egitto, Australia, Taiwan, Israele, Turchia, Svezia, Lituania, India, Giappone, Corea, Germania, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Argentina, Uruguay spesso al fianco di artisti del calibro di Uto Ughi, Enrico Dindo, Jerry Lewis, Bart Bacarach, Liza Minnelli, Charlie Haden, Roberto Benigni, Vittorio Gassman, Andrea Bocelli, Placido Domingo e molti altri.

Al pianoforte Claudia D’Ippolito, musicista apprezzata dal pubblico e dalla critica in Italia, dove si è esibita nei più importanti teatri, e all’estero (Germania, Francia e Repubblica Ceca).

L’intervento musicale del duo De Palma-D’Ippolito è promosso dalla Liuteria Scarli di Emanuele Fabio Fortunato.