Dirigenti, nuovo assetto al Comune di Vieste

Nuovo assetto organizzativo al Comune di Vieste, dove sono state restribuite le cariche dirigenziali. Il sindaco, Giuseppe Nobiletti, ha attribuito all’ing. Vincenzo Ragno la responsabilità del settore tecnico, SUAP, Demanio e Usi civici. Ragno prende il posto dell’ing. Chionchio andato in pensione. La dottoressa Sofia Ruggeri assume l’incarico di dirigente del settore Tributi, Finanze e Personale. L’unità dirigenziale degli Affari generali vanno al dott. Angelo Vecera, mentre il dott. Gino Vaira conserva la dirigenza del settore Ambiente e Patrimonio. Al Comune di Vieste è previsto anche il nuovo piano delle assunzioni con l’impiego di tre nuovi tecnici (termini riaperti) e ben quattro amministrativi. “Questa redistribuzione degli incarichi – ha spiegato il sindaco – va vista in ottica di ringiovanimento della pianta organica dell’ente e per una maggiore efficienza della macchina amministrativa”.