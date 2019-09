Entra in chiesa per pregare, 34enne tenta di violentarla

Di:

Si trovava all’interno della Chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia quando, raccolta in preghiera, è stata aggredita alle spalle da D.M. un 34enne del posto. L’ha afferrata da dietro scaraventandola a terra. Poi, l’ha colpita più volte in volto, dopodiché le ha strappato alcuni indumenti nel tentativo di violentarla e l’ha palpeggiata. Solo grazie alla tenacia e alla determinazione della vittima, la violenza non ha avuto esiti peggiori.

fonte https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/09/27/entra-chiesa-per-pregare-enne-tenta-violentarla_4OpuztRqSpKVKSHOKZxuhM.html?refresh_ce