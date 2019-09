Incidente a San Nicandro Garganico, morta una donna

Di:

Bari, 27 settembre 2019. La strada statale 693 “Dei laghi di Lesina e Varano” è provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 11,150, a causa di un incidente avvenuto in località Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia.

Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e nell’impatto una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.