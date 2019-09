Incidente stradale sul Gargano: deceduta 41enne di Torremaggiore

Di:

Foggia. E’ Augusta D’Augelli, 41enne di Torremaggiore, la donna deceduta stamani a causa di un incidente stradale sulla strada statale 693 “Dei laghi di Lesina e Varano”, in località Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia.

Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica, per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.