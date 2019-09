La magia dei Borghi Autentici d’Italia in Puglia: il programma

Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) celebra la Giornata nazionale nel centro storico, aprendo il Museo di Padre Leone e quello archeologico degli Ipogei. Quattro giorni in tutto, tra degustazioni, animazione, musica, street food e passeggiate nella Zona Umida, singolare esempio di biodiversità.

Acquaviva delle Fonti (Bari) dedica la Giornata al vivere lento degli avi, alla riscoperta degli antichi mestieri e dei sapori tradizionali con show cooking a cura degli anziani del paese. Riscoperta dei giochi tradizionali e passeggiate guidate nel borgo per conoscerne la sua storia antica e moderna.

