Luoghi dismessi da recuperare e valorizzare: il bando “Radici e ali”

È on line il nuovo bando regionale destinato alle imprese culturali e creative di Puglia. Si chiama “radici e ali” e pesa 35 milioni di euro. “L’obiettivo – spiega l’assessore Loredana Capone – è coniugare bellezza e funzionalità favorendo cultura, economia e maggiore occupazione. Come? Attraverso il recupero di luoghi dismessi, beni culturali in degrado e tutti quegli “attrattori”, culturali e naturali, che con questa nuova misura, voluta dall’Assessorato all’industria turistica e culturale sulla scorta del successo riscosso dalla precedente “Attrattori culturali”, potranno essere ristrutturati e rifunzionalizzati per produrre cultura e lavoro al servizio dei cittadini”.

“Con Radici e Ali – ha proseguito Capone – l’esigenza del recupero si lega imprescindibilmente a quella del contenuto. “Non un euro per il restauro senza un progetto di fruizione” è stato il leit motiv del Piiil , cioè dell’intera strategia regionale ma in questo bando c’è di più. C’è il nostro appello agli operatori culturali ad uscire fuori dagli schemi, a considerare anche luoghi meno convenzionali: non solo palazzi storici, ma ogni possibile attrattore culturale. Perché un bene culturale non è di per sè un attrattore se resta chiuso e non accessibile, privo di attività coinvolgenti: per diventare attrattore culturale deve riempirsi di contenuti culturali e, secondo noi, anche di lavoratori”.

“Radici e ali” si rivolge alle micro, piccole e medie imprese culturali e creative, che potranno presentarsi singolarmente o in forma associata, e finanzierà anche: le sale cinematografiche storiche, con 10 milioni di euro; i teatri e i luoghi dello spettacolo dal vivo con 10 milioni di euro; i beni e luoghi d’arte della produzione e diffusione culturale e creativa a 360 gradi, con 15 milioni di euro.

La partecipazione al bando

Per partecipare è indispensabile che i luoghi candidati si trovino in Puglia, che i progetti siano di qualità, coerenti con la strategia e rispettino norme e paesaggio e che le attività messe in campo contribuiscano ad aumentare l’occupazione e l’attrazione dei territori.

La Regione sosterrà fino all’80% delle spese ammissibili e il contributo, a fondo perduto, non dovrà superare i 2 milioni di euro.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e inviate per via telematica. Ogni 90 giorni ci sarà una sessione di candidatura. Tutte le attività dovranno essere concluse per il 30 giugno 2023.