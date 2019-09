Manfredonia. “80 anni fa nasceva la moderna Siponto”

Di:

OTTANTA anni fa si inauguravano i primi edifici di un borgo che nel tempo sarebbe diventato la moderna Siponto. A ricordare quello storico passaggio un annullo postale speciale ottenuto, tramite il circolo filatelico romano “Tres Tabernae”, dalle Poste italiane, Marco Guerra, manfredoniano “esule a Roma”, come si autodefinisce, da oltre vent’anni, che non ha mai smesso di manifestare il suo nostalgico amore per la sua città natale alla quale ha dedicato anche un volume denso di fotografie di una “città scomparsa” che ritraggono tratti salienti della Manfredonia degli Anni cinquanta quando è iniziata la massiccia demolizione di tanti riferimenti prestigiosi e significativi di Manfredonia, nella stolta idea “che il vecchio – scrive Guerra – o più semplicemente il “non rispondente alle mere esigenze contingenti”, andasse eliminato per far posto a palazzi a più piani“.

LA RICORRENZA della nascita di Siponto sarà celebrata domenica 29 settembre prossimo, presso il Centro di cultura “Melillo” ove sarà allestito il banchetto di Poste italiane con l’annullo speciale e i prodotti filatelici degli ultimi anni, e inoltre una postazione con i dépliant filatelici di Maurizio Prosperi. Naturalmente sarà presente Marco Guerra che offrirà una cartolina d’epoca raffigurante l’Hotel Cicolella e presenterà il suo volume “Manfredonia – La città scomparsa”. Sarà quella l’unica testimonianza di un anniversario consegnato alla storia della nascita ufficiale di una borgata divenuta parte integrante dell’abitato di Manfredonia. Una cerimonia ben diversa di quella avvenuta in una Siponto appena accennata con i suoi edifici rappresentativi, nel tiepido pomeriggio della domenica del 29 settembre 1939, quando arrivarono il ministro per l’agricoltura e foreste, Edmondo Rossoni, con il sottosegretario allo stesso dicastero, Giuseppe Tassinari, accompagnati dal prefetto di Foggia, dal segretario federale del partito fascista e da un folto stuolo di alti gerarchi provinciali e locali. Il corteo formatosi nella piazzetta antistante la stazione ferroviaria, raggiunse Piazza Nettuno (poi chiamata del Daino per via della statua bronzea fissata sulla fontana realizzata al centro di quella piazza) tra ali di folla festante e schieramenti di picchetti d’onore.

PER L’OCCASIONE venne murata una pergamena che così proclamava: “In questa plaga dove ai tempi di Anco Marzio sorse Siponto che ebbe per oltre diciotto secoli fervida vita agricola marinara e guerriera, risorge da limo palustre cui la consegnò il cataclisma del 1223, la Nuova Siponto villaggio di ruralità e di sole nel quadro della formidabile opera del Duce Redentore di terre e fondatore di città“.

LA BORGATA di Siponto nacque dopo la bonifica dell’area sipontina degradata per la malaria che condizionava la vita e il lavoro dei campi, affidata al Consorzio di bonifica di Capitanata. Il progetto iniziale prevedeva la creazione di 103 centri agricoli e 5 nuovi comuni. Si riuscì a fondare le borgate di Siponto, Tavernola e Borgo Mezzanone, i borghi di servizio Cervaro e Giardinetto e i comuni di Incoronata e Segezia. Grazie alla vicinanza con Manfredonia nella quale è ormai inglobata, e soprattutto alla sontuosa spiaggia sulla quale si affaccia direttamente, Siponto da borgata rurale è divenuta nel tempo, una ridente e moderna località turistica nella quale sono tuttavia evidenti le tracce di quella felice intuizione.

Michele Apollonio