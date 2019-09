“Metta e Consorzio di Bacino FG4: fallimento annunciato”

Di:

“Si attendeva solo l’ufficialità della notizia sulla fallimentare gestione di Metta in qualità di Presidente del Consorzio. La Regione Puglia ha nominato l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad acta del Consorzio d’Igiene Ambientale Bacino FG/4”, commenta la Segretaria del Partito Democratico avv. Sabina Ditommaso.

“Con questo provvedimento, stante il colpevole immobilismo di questi ultimi anni, il Sindaco Metta verrà sostituito dall’avv. Grandaliano per non aver tempestivamente adottato le misure urgenti richieste e diffidate dalla Regione e dall’AGER.

Con le scelte sciagurate di Metta & co., la SIA ha registrato perdite per quasi 4 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni e mezzo di euro per il 2018”, continua Ditommaso.

“Metta non ha voluto creare le condizioni utili a far sì che SIA potesse fornire alla Regione Puglia le garanzie finanziarie prescritte dalla legge per poter esercitare la corretta gestione degli impianti. Le bugie e le falsità sono giunte al capolinea e lo scaricabarile non funziona più!

Perdiamo un impianto modello e perdiamo una reputazione ultraventennale, mentre restiamo in attesa di sapere dal Tribunale di Foggia quale sarà il futuro della Società e dei lavoratori, considerato che questo dipende solo ed esclusivamente dall’idea che Metta ha sulla sorte di SIA. Ora è fondamentale cercare di trovare, con la collaborazione di tutti i protagonisti di questa vicenda, una soluzione che dia ai lavoratori delle garanzie.”

“Sul fallimentare operato di Metta si esprimeranno i cittadini, già tartassati da una TARI salita di oltre il 50% in soli 2 anni, ma anche la magistratura, alla quale chiederemo di sanzionare le responsabilità di chi ha male gestito la cosa pubblica e dilapidato una ricchezza!

Altro che piccola Bolzano: qui l’Africa è vicina, mentre si inaugurano aiuole e rotatorie!”, conclude la Segretaria.