Gli uomini non portano più le cravatte, tranne ai matrimoni

Di:

La cravatta, originariamente un fazzoletto di stoffa colorato, è apparsa in Europa durante Guerra dei trent’anni (1618 – 1648), quando alcuni soldati croati al servizio del Re di Francia la indossavano per proteggersi dal freddo.

Negli ultimi dieci anni, i dati relativi alle vendite delle cravatte sono stati da panico: il picco

negativo è stato registrato nel 2013 con il -16,1%, nell’ultimo anno il dato è a -1,5%.

A questo punto la domanda nasce spontanea: che fine ha fatto la cravatta, simbolo dell’eleganza, della potenza e del successo maschile?

Nella maggior parte dei casi sembrerebbe che gli uomini trovino questo accessorio ormai obsoleto e lo releghino esclusivamente alla sfera degli appuntamenti di lavoro importanti o alle occasioni speciali.

Abbiamo realizzato un piccolo sondaggio nell’ambito di un ufficio aperto al pubblico e le abitudini sembrano confermate, tranne per qualche irriducibile.

La fascia d’età compresa tra i 30 e i 40 anni afferma che indossa la cravatta solo in occasione di riunioni di lavoro o ai matrimoni. Molti, infatti, in orario di lavoro, optano per un abbigliamento casual ed informale. In base alle esigenze, poi, c’è chi la cravatta la porta da casa e la indossa solo una volta arrivato in ufficio o chi attende di poterla indossare una volta ottenuto un ruolo di più alto livello.

Restano pochi, invece, i “fondamentalisti” che sfoggiano quotidianamente questo accessorio e che addirittura diversificano l’outfit con un papillon per le feste con gli amici, distinguendosi, senza ombra di dubbio, per il tocco di originalità

.

In effetti, la riflessione da fare, forse, è proprio questa: la verità è che l’omologazione della moda maschile oggi si nota più nell’abbigliamento standard che non nel “classico giacca e cravatta”. Al contrario sono proprio gli accessori che caratterizzano il look e le cravatte, in questo caso, detengono il primato in quanto a diversità di forme, colori, tessuti, trame e decorazioni.

Nelle vetrine dei negozi da uomo, le cravatte sono praticamente scomparse, le cravatte di lino, poi, sono introvabili ma le grandi case di moda e la migliore sartoria italiana come Hermes, Ferragamo e Marinella Napoli non demordono e non rinunciano a proporle nelle loro collezioni.

Un’alternativa per invertire la rotta dei crolli delle vendite?

Sdoganare la cravatta da donna e farla diventare un “must-have” negli armadi di tutte!

Eleonora Zaccaria